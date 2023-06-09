教育局急開記者會澄清「私幼餵藥案」　他揭7大矛盾：謊話連篇！

▲新北市議會國民黨團昨召開「堅決守護幼兒安全 傷害事件零容忍」記者會。（圖／記者崔至雲攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，多位家長更指控市府不聞不問。民進黨立委羅致政9日在黨團記者會上表示，昨教育局緊急跟國民黨議員召開記者會說明，但看完記者會後，跟家屬再重新對一下時序還有市府處理方式，發現謊言連篇、有7大矛盾之處，教育局完全沒提到行政疏失怠慢處。

新北板橋一名幼兒園中班教師日前被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。而陸陸續續傳出多位孩童於家長自行送醫藥檢後，發現有巴比妥等藥物殘留。現在已經累積超過15名家長報案，並控訴新北市府不聞不問。

部分家長指出4月就向市府舉報但未獲回應，而根據教育局提出的處置流程，5月15日啓動兒虐司法介入、司法機關18日到園搜索，一直到6月5日安排醫師到幼兒園採檢，最後檢驗出8人有微量反應，才廢止幼兒園設立許可，裁罰15萬元。

羅致政表示，根據市府的說法5月15日教育局接獲通報，但當天侯友宜的臉書仍是狀況外、非常諷刺，當天臉書內容是「為孩子守護每一條安全回家的路」，完全沒提到幼兒園情況，到底是教育局沒有向市長通報？還是市長通報了也不在意？不是無心就是失能了，沒有第一時間做處理。

羅致政質疑，第一、市政府昨天的新聞稿提到，司法機關、行政機關同步啟動，根據相關法規，一但教保機構發生不當管教，主管機關必須在兩個工作日內，設立委員會調查處理，新北市府有沒有兩日內調查處理？

羅致政表示，根據相關處理辦法，必要時須訪談當事人、檢舉人、行為人以外教保相關人員，就算沒有報案家長，其他家長也應該被徵詢調查，新北市府有做這些動作嗎？昨天記者會完全沒有提到。5月15日到現在也快一個月了，總要有調查進度吧？市府有約談當事人、檢舉人、行為人以外的教保人員、老師、家長嗎？甚至，調查小組成立了嗎？

羅致政指出，上禮拜當事人陳情後，我們就向教育局詢問，教育局長說，案件已進入司法程序，有初步結果後才會行政裁罰，這才是教育局過去一段時間立場，教育局不斷說已經進入司法調查，然後行政調查就沒有動靜了。

第二，教育局稱5月15日到園稽查。羅致政表示，詢問幾位家長後，發現並沒有到園稽查這回事，請問新北市府稽查甚麼？紀錄是什麼？做了哪些稽查？請對外說明。

第三，教育局聲稱，當日啟動一對一個案追蹤。羅致政指出，但陳情家長在5月24日才第一次接到教育局電話，社會局的追蹤是跟誰一對一？可能只有報案家長，並未給全園家長必要協助。

教育局表示，有告訴家長相關事宜、請大家注意。羅致政表示，但5月15日到園稽查後，很多家長還不知道有這樣的情形，直到5月18日新聞見報才知道有這件事情，還有家長在群組看到討論才驚覺，「園方也好、教育局也好，從未主動公告、通知家長，都是事後在報紙、群組才知道，哪來的一對一追蹤？」

第四、教育局聲稱5月22日提供檢驗窗口。羅致政指出，當天是學校發公告給家長，說提供某間私人醫院當檢驗窗口，但家長不放心園方的窗口，22日教育局稱提供窗口，請教育局說清楚，到底是用什麼方式提供家長窗口？

第五、教育局聲稱6月1日主動協調醫院到園檢驗專案，羅致政質疑，請問當天成立專案了嗎？還是當天才開始聯絡？因為真正到園採檢是6月5日，教育局為何突然發現需要到園採檢？因為紙包不住火了，因為市府知道2日要開記者會了，急忙在1日才協調醫院採檢，但為何又拖到5日才採檢？

第六、教育局聲稱，案發後啟動一對一專案安置，羅致政痛批，這又是個謊言，他們一對一接觸家屬是在6月2日，也就是我們開完記者會後，家屬23日接到教育局電話只說「有沒有需要協助？」，並沒有所謂專案安置計畫，陳情家屬是自己去找學校，根本沒有人幫他。

第七、教育局稱，毛髮檢測由檢調單位視察需求進行。羅致政表示，禮拜一的到園採檢是驗血沒有驗毛髮，但幾位報案當事人都被檢察官告知要做毛髮採檢，當然要經過家屬同意，但很多專家也憂心會不會已經過代謝期？有無必要做毛髮採檢，檢調單位可以決定，但如果家長有需要，教育局不能提供這樣的協助嗎？顯然這樣的說法也是誤導。

羅致政指出，新聞稿內有許多跟事實背離、扭曲，擔心市長到現在完全被教育局說法蒙蔽、完全沒提到行政疏失怠慢處，盼行政單位加快動作，讓真正的司法、行政調查不要落後太多，市府跟市長一定要扛起責任。