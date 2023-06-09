整片天空都是黃沙　印度北部沙塵暴驚人畫面曝光

印度奧里薩邦（Odisha）2日發生3輛火車相撞將近300人死亡的嚴重事故，截至7日仍有80多具罹難者遺體尚未被認領。然而，一名婦女竟藉此機會大發災難財，對警方謊稱丈夫在列車事故中喪命，甚至前往認屍，以向政府申請領取170萬印度盧比（約新台幣62.9萬元），結果丈夫「大義滅親」直接到警察局報案。