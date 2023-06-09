整片天空都是黃沙　印度北部沙塵暴驚人畫面曝光

▲拉賈斯坦邦的城市阿傑梅爾6日也受到沙塵暴影響。（圖／CFP）
記者詹雅婷／綜合報導
印度北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）6日部分地區受到猛烈沙塵暴侵襲，依據推特流傳的影片，整片天空都被沙塵暴覆蓋，天色變暗，能見度與交通都大受影響，許多樹木、植物、電線桿等都遭到破壞。
A powerful #duststorm struck multiple areas of #Rajasthan on June 6, causing reduced visibility across the region. pic.twitter.com/PIn9krGGV0— IndiaObservers (@IndiaObservers) June 7, 2023
綜合今日印度等報導，沙塵暴從西北方向侵襲拉賈斯坦邦，包括久魯（Churu）、塔拉納加爾（Taranagar）、薩爾達爾斯哈哈爾（Sardarshahar）與拉賈（Rajgarh）均受到影響。所幸這場沙塵暴並未造成人員傷亡，在沙塵暴過了之後，當地下起大雨。
就在上個月，拉賈斯坦邦多個地區出現嚴重雷暴與暴雨，對該邦電網、配電系統造成破壞。
Massive duststorm visuals from #बाड़मेर ( Today Evening)@IMDJaipur @SkymetWeather @jnmet @WeatherRadar_IN pic.twitter.com/nBYntrK75a— Weather Sriganganagar Hanumangarh (@WEATHER_RJ13_31) June 6, 2023
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