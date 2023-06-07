▲好市多冷凍莓果「暫停報驗」到這天，食藥署曝專家會議後可能結果。（圖／翻攝好市多）

記者嚴云岑／台北報導

好市多進口莓果驗出A肝病毒後，食藥署於5月啟動後市場擴大抽驗，全面查核抽驗冷凍莓果與輸入商販售業，截至6月6日共抽驗77件，其中1件陽性，76件陰性，所有檢體都已檢測完畢。食藥署將於6月20日召開專家會議，審查好市多提交的800多頁報告，若不能確保產品安全，將持續暫停受理報驗。

好市多冷凍莓果類產品在邊境檢出「科克蘭冷凍綜合莓」1件及「冷凍藍莓」1件，並於後市場檢出「科克蘭冷凍綜合莓」1件及「科克蘭冷凍草莓」1件A肝病毒陽性一案，衛生單位已命該公司全面回收已售出仍於效期內的全部KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍莓果類產品，並監督辦理後續產品下架回收及銷毀工作。

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截至6月6日止，好市多公司各分店回收科克蘭冷凍莓果產品總計累計61,537.75公斤(科克蘭冷凍綜合莓27,431.51公斤、科克蘭冷凍藍莓30,478.62公斤、科克蘭冷凍草莓3,627.62公斤)。

▲好市多莓果累計下架回收數量。（圖／食藥署提供）

好市多公司於5月31日前提送「智利科克蘭冷凍綜合莓」、「美國科克蘭冷凍藍莓」及「墨西哥科克蘭冷凍草莓」之調查及改善報告，該公司已於期限當日晚間提交，食藥署並已將資料提送食品衛生安全與營養諮議會委員審查，預訂於6月20日召開諮議會會議討論。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，好市多提交報告調查內容包括原料採收方式、水質監測、人員健康管理、原料驗收、產品製造流程及危害分析、成品檢驗、保存與運輸等；另提出4項可能減少A肝病毒污染項目，包括員健康狀況、加強監督合格原料供應商與工廠執行良好衛生作業規範與水質控管、加強與員工有接觸製程衛生要求、成品逐批檢驗。

食藥署副署長林金富表示，目前該案後市場檢驗已完成，2件陽性個案都由地方衛生局開罰，邊境不合格案件也全數退運或銷毀。食藥署會在6月20日召開食品衛生安全與營養諮議會委員後，由專家評估是否重新受理好市多莓果類產品進口，但在會議前會要求專家簽保密協定，後續結果將由食藥署對外說明。

▼食藥署說明好市多莓果後續處置方式。（圖／記者嚴云岑攝）