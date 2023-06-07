好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」　網暴動：小時候最愛

▲好市多進口1水果讓會員紛紛暴動。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



實習記者林郁婷／綜合報導

山竹來了！一名網友分享表示，在好市多看到有賣山竹，一盒500公克售價359元，每盒約有4~5顆，讓他驚喜直呼「厲害的來了！」商品資訊一PO上網，網友們超驚喜說「是小時候的最愛」，還有人直言一看到就拿了4盒，因為家裡有5個人怕不夠吃。

原PO今（7）日在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團表示，在賣場看到從泰國空運來台的山竹，勾起他滿滿的回憶，讓他直呼「厲害的來了！應該很多小朋友沒吃過吧！」從原PO分享的照片來看，一盒山竹重量是500公克，售價為359元，每盒大約是4至5顆。

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▲來自泰國的山竹受不少人喜愛。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



貼文一出儘管價格昂貴，仍有不少民眾開心表示要買，「哇噻！衝了啊」、「小時候的最愛」、「我！要！買」、「吃爆」、「好久沒吃了，看到新鮮就先拿4盒，我家5人怕不夠吃」、「剛剛看到忍不住買了一盒」、「終於！睽違多年可以再次吃到」。

有知情網友指出，不是每間Costco門市都有賣山竹，像是新竹店就沒看到有賣；另外，也有人大讚家樂福賣的山竹「非常好吃」，一盒4顆售價249元，價格相對比較便宜。

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