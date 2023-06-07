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折抵多利金「好市多1步驟超賊」　他見年費氣炸了！苦主+1

▲▼好市多,賣場（圖／記者劉維榛攝）

▲折抵多利金時，原PO簽了一份授權書，後來才知道是續約的授權。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「Costco不要再用這種話術的方式，欺騙人家繼續辦會員！」一名網友透露，辦了5年會員，考量真的很少去逛，因此致電客服到期不再續約，豈料某次折抵多利金時，店員給了一張紙，原PO擔心延誤後方排隊結帳，就隨即簽名寫資料，如今信用卡又被扣了年費，讓她傻眼了，另還釣出苦主也+1。

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》表示，最近查看信用卡帳單時，意外發現被扣了一筆會員年費，但明明去年10月22日，原PO就告知客服不續約了。於是原PO追查真相，客服解釋，10月28日原PO在賣場結帳時，曾填寫一份「好市多年費繳款授權書」，因此才會扣年費。

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左思右想一番，原PO才猛烈想起當時狀況，店員詢問是否要折抵多利金，接著給了一張紙，就怕耽誤後方客人結帳，原PO沒看清楚內容就簽名了，而該張單子早被丟掉，原PO坦承一時粗心所致。

對此，客服建議，可以在續約的一年內，去申請退卡，但值得注意的是「一輩子一個人只能退卡兩次，之後就終身不能再辦會員」。聞言，令原PO非常猶豫是否選擇退卡這條路，畢竟已申辦5年，但考量真的很少去採買才選擇不續約。

最後，原PO也無奈呼籲，「Costco不要再用這種話術的方式，欺騙人家繼續辦會員...被騙的感覺，讓人當下的感受真的很不好！」

底下網友熱議，「折多利金要簽名，當下不覺得奇怪嗎」、「都說沒需求去Costco了，就放寬心退了，不用糾結」、「退了就好，反正還有一次機會」、「退掉會員就好了，只是要再跑一次而已」、「我結帳時，收銀員只問我要不要扣抵多利金，不用簽名啊」。

也有苦主+1回應，「我也是受害者之一，也是因為後面人太多，所以就快速簽名」、「我遇過一模一樣的事，差別只在要簽名的時候，我認真看了一下是授權書，我就反問為什麼是授權書？結帳店員沒回我，我就不簽了。我合理懷疑這個有業績的考量吧？而且能理解在結帳當下後面人很多，其實壓力很大，會疏忽是人之常情」。

▼也有苦主+1。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

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