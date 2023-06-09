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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

私幼餵藥案炸鍋！家長接到電話「別對外發言」　他轟：想用司法壓？

▲▼ 基北北桃公共運輸定期票啟動記者會-侯友宜。（圖／記者黃克翔攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，多位家長更指控市府不聞不問。民進黨立委張宏陸9日在黨團記者會中表示，陳情家長們都有接到市府電話，暗示、明示整個案件已經進入檢調過程，不要再對外發言，且事發到現在，市長還是在跑總統行程，這到底是無心還是底下人在蒙蔽他？

新北板橋一名幼兒園中班教師日前被3名家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。而陸陸續續傳出多位孩童於家長自行送醫藥檢後，發現有巴比妥等藥物殘留。現在已經累積超過15名家長報案，並控訴新北市府不聞不問。

部分家長指出4月就向市府舉報但未獲回應，而根據教育局提出的處置流程，5月15日啓動兒虐司法介入、司法機關18日到園搜索，一直到6月5日安排醫師到幼兒園採檢，最後檢驗出8人有微量反應，才廢止幼兒園設立許可，裁罰15萬元。

張宏陸表示，現在就像演一齣戲欺騙新北市民，陳情家長們都有接到市府電話，暗示、明示整個案件已經進入檢調過程，不要再對外發言，市府居然可以給家長如此訊息，是否想用司法調查壓下去，什麼事情都沒有，到現在紙不包住火了才不得不面對。

關於轉園問題，張宏陸指出，幼兒園無預警停業，很多家長要求教育局協助轉園，但教育局只有提供附近私立幼兒園資訊，「這家長自己就查得到啊！」張批評，教育局要家長自己去詢問，從頭到尾沒有積極安排。

張宏陸直言，很多還要等到9月開學，中間3個月，市府的態度就認為不是業務範圍，跟昨天記者會說的完全不同，市府說要成立專案處理，但到現在都還沒有具體作為。

對於到底要驗毛髮還是驗血，張宏陸表示，很多家長一開始就希望驗毛髮，但新北市府就一直要驗血，實在很奇怪，第一、小孩子驗毛髮不會有痛苦恐懼，但驗血小朋友看到針孔就怕，教育局完全沒同理心，好像把無辜受害小朋友當成大人處理，匪夷所思，昨天市府開記者會的內容跟陳情家長所講的完全不同。　

張宏陸批評，事情發生到現在，所有關鍵錄影帶、監視系統全都不見，新北市府這部分有無積極處理？還是已經銷毀？以現在的科技應該是可以復原的，教育局應積極去做，不能說進入司法就不積極用行政手段協助，要還這些家屬公道，這些小朋友身心傷害不知道有多久，這點市府一定要積極協助，不是用司法調查就可以帶過。

張宏陸直言，事情發生到現在，市長還是在跑總統行程，這些事情只要市長有心，把相關局處首長找過來交代，請他們3天內提出完整規劃，五分鐘可解決的事情拖了一個月，這到底是無心還是底下人在蒙蔽他？

張宏陸指出，很多家長都在問，會不會他們念的托兒所也有同樣情況？市府應該在新北市徹底清查，讓家長放心，尤其是這樣泯滅人性的行為，市政府必須站出來處理，不是推給其他單位。

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