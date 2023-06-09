一張圖看懂幼兒園餵毒案最新進度！　「園長+8師」交保金額曝光

▲新北私立幼兒園餵毒案，園長和教師都已經複訊完畢。（圖／記者戴上容翻攝）



記者朱祖儀／綜合報導

新北板橋區某幼兒園爆出餵毒案，園內多名學童體內驗出「巴比妥」等藥物成分，引發社會關注。檢警在5月時通知趙姓教師到案說明，訊後以2萬元交保。昨（8）日發動第二波搜索，約談園長、教師等8人，除了一名教師訊後請回，其餘人以2萬至5萬元不等交保。

▲新北市某幼兒園爆出餵毒案。（圖／ETtoday製）



警方調查，本案源起於今年4月份，數名幼童家長發現小孩在家有脾氣暴躁、情緒失控問題，進一步詢問才知道，原來幼兒園老師給他們服用不明藥物，到醫院驗尿後驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，其中巴比妥為法務部列管的三級毒品，全案因此曝光。

新北檢警第一時間介入偵辦，於5月18日發動搜索幼兒園及趙姓教師住家等處所，同時查扣監視器主機等證物，隨後通知趙師到案說明，訊後裁定2萬元交保。

本月8日檢調發動第二波搜索，約談彭姓園長及教師等8人，其中3名教師須留在幼兒園內照料幼童，第一時間未到案。經過長達8小時的偵訊，檢方將彭姓園長及另外4名老師等5人列為被告，園長於晚間8點多以5萬元交保，何姓教師、王姓教師、徐姓教師均以3萬元交保，林姓教師則以2萬元交保。

剩下3名教師於9日上午7時許主動前往海山分局製作筆錄，將針對疑點協助釐清案情。劉姓教師和洪姓教師在上午10時40分左右已先完成筆錄，轉往新北地檢署接受複訊，劉師以2萬元金額交保，洪師則是訊後請回。至於鍾姓教師在下午1時50分左右結束筆錄，下午4時許以2萬元金額交保。

▼除了洪姓教師訊後請回，園長及其餘教師以2萬至5萬元不等交保。（圖／記者朱祖儀製）

