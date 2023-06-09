幼兒園餵毒案延燒！　綠營3議員「踢館」衝新北市府記者會提問

▲綠營3議員「踢館」衝新北市府記者會提問 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲、戴上容／新北報導

新北幼兒園餵毒案不斷延燒！新北市政府今（9）日上午9:45發採訪通知「私立幼兒園司法案件說明記者會」10時30分於6樓記者室由副市長劉和然主持，記者會快要結束時，新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈、黃淑君衝到現場，當場和劉和然對槓提問，場面一度相當火爆，劉和然「以一擋三」說的臉紅脖子粗。

顏蔚慈向副市長劉和然提出三個問題，市府說5月15日才接獲通知，但議員劉美芳周二在議會就說4月份就接到陳情公開表達關心，為何市府到今天還是堅持5月15日才接獲通知？市府是否是知情不報？

第二、既然第一時間有對學校行政調查，也驗出孩童體內毒品殘留，新北市府為何不第一時間將業者停業？拖到一個月後才停業是否是包庇？

最後，市府說現在啟動對家長孩童一對一關心，但有許多家長反應很惶恐，不知這連鎖幼兒園是否有相同情形？是否有對於其他家長幼童關懷作為？

戴瑋姍也問劉和然，是否會進到議會接受質詢，並詢問侯友宜是否出席？希望市長能夠面對議會的質詢，不要一躲再躲。

黃淑君接著說，她現在重視小朋友安置的問題，該幼兒園的大班的小孩現在分散各地，欠一個畢業典禮。

劉和然回應，因為之後議會質詢會有專案報告，不可能每一個議員提問一次就回答一次，所以今天會針對所有問題進行搜集，下週二在議會專案報告時一併回應。

