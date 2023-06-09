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新北幼童爆餵毒！「巴比妥」竟用在動物安樂死

▲▼ 新北市某幼兒園餵藥案，園長遭約談 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北某幼兒園餵藥案，事件持續延燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

新北市板橋某私立幼兒園爆發餵藥事件，多名學童體內驗出「巴比妥」等管制藥物成分，據了解，巴比妥也是動物安樂死的使用藥物，而台中市動保處回應，若使用短效型，動物注射後幾分鐘很快就死亡，但2017年實施零撲殺後，再也沒有該藥的庫存。

警方調查，本案源起於今年4月份，因園內有數名幼童家長發現孩子在家中有脾氣暴躁、情緒失控問題，進一步詢問孩子才發現，幼兒園老師竟給他們服用不明藥物，家長帶著孩子到醫院驗尿後，赫然發現其中竟檢出安眠鎮靜類藥物成分，全案因此曝光。

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中原大學生物科技學系副教授、毒理專家招名威則指出，巴比妥藥物是一種管制類麻醉藥，成年人都不能隨意使用，「竟然還用在孩子身上。」他解釋，巴比妥在臨床屬於中樞神經抑制劑，使用於治療嚴重癲癇、失眠、鎮靜、誘導麻醉等；使用過量最嚴重將導致呼吸中止，會產生依賴性、嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀，對在發育中的孩子引發神經毒性，嚴重會造成大腦發育不良，智商會受影響。

招名威痛批，巴比妥甚至具有成癮性，國內列為「第三級管制藥品」與「第三級毒品」。他也質疑「他們是如何取得的？」他直言，「怎麼有人心腸那麼狠？坐牢賠錢都便宜這些壞人了，可惡！」

不僅如此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學動怒直呼，這些藥物無論是巴比妥或苯二氮平類等，都是「管制藥物」，即使因應病情需求，兒科醫師開立醫囑時都還需戰戰兢兢，精算劑量和密切監控副作用。也因此，醫師質疑「為何這類管制高風險藥物幼兒園老師可以輕易入手？」「為何幼兒園老師有這個膽量輕易用在幼童身上？」「為何新北教育局在接獲通報後延遲數周才介入？」

▲新北市某私立幼兒園遭踢爆餵藥，園長經8小時筆錄後，轉往新北檢接受複訊。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲新北市某幼兒園彭姓園長訊後5萬交保。（圖／記者陸運陞攝）

事實上，巴比妥除了是管制藥品與「第三級毒品」，同時也是動物安樂死的使用藥物。據《三立新聞網》報導，台中動保處指出，2017年前各動物收容所進行安樂死，注射藥劑就有巴比妥，短效型注射後，幾分鐘內很快死亡，然而實施零撲殺後，廠商就沒進口這項藥品，且動保處也無該類藥品的庫存。

針對幼兒園餵藥案，最新調查進度為，檢方8日約談彭姓園長與4名教保員說明，複訊後彭姓園長新台幣5萬元交保，另4名教保員分別以2萬元到3萬元不等交保。

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