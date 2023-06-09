111年健康職場認證　台東縣19家職場獲頒標章

▲111年健康職場認證台東縣19家職場通過獲頒標章。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為鼓勵台東縣公、民營職場落實無菸環境、推動健康促進，台東縣衛生局特別於日前2023世界無菸日-為愛啟程創意表演中，公開表揚111年通過衛生福利部國民健康署健康職場認證標章的19個單位。

縣長饒慶鈴表示，台東縣持續邁向健康城市並融入施政計畫，縣府積極從健康、社會、環境及經濟等多面向共同推動健康促進，鼓勵職場推動健康促進，營造便利和友善的工作環境。

衛生局長孫國平則指出，多數人工作生涯中，每日有將近三分之一甚至更多時間都處在工作場所，鼓勵台東縣公、民營事業單位可藉由健康職場認證的自我評核計分表機制，檢視工作環境及員工身體健康現況，進一步推動健康職場，建立正向關懷形象。對企業而言，不僅可增加生產力、提升企業榮譽感與責任心；對員工而言，安全健康的工作環境，更能提升士氣、改善健康，好處不勝枚舉。

歡迎有意願加入健康職場認證行列的機關團體公司行號，可至「健康職場資訊網」（https://health.hpa.gov.tw）查詢如何申請認證、推動方案等，亦可詢問「南區健康職場推動中心』（電話:05-2720551）詢問相關問題。

通過111年健康職場認證分別有台東縣稅務局、桂田璽悅酒店股份有限公司、國立台東大學、陸軍台東地區指揮部機步二營、陸軍台東地區指揮部混合砲兵營、大潤發流通事業(股)公司台東分公司、法務部矯正署台東監獄、財團法人台東縣天主教聖十字架慈愛修女會附設天主教私立聖十架療養院、台東縣太麻里鄉衛生所、台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司-台東二分公司、陸軍台東地區指揮部機步一營、財團法人私立台東基督教阿尼色弗兒童之家、台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司-台東分公司、娜路彎大酒店、第一商業銀行台東分行、陸軍台東地區指揮部直屬連、台灣自來水公司第十區管理處、台灣糖業股份有限公司台東廠區、蘭嶼郵局共19家職場。