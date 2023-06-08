台東光明國小學生愛心義賣7千元　捐贈台東救星療養院

▲光明國小學生愛心義賣7千餘元，捐贈台東救星療養院。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣光明國小於4月舉辦了一場別開生面的兒童節二手市集送禮送到心坎裡活動。這場活動在學生、家長的熱烈參與下，獲得了7481元的義賣所得。校長徐淑委8日上午帶領6位學生將所得現金以禮物的形式送至台東救星教養院，以表達對療養院的關懷與支持，由林秀花院長代表接受，也感謝光明國小師生的愛心。

校長徐淑委表示，這次二手市集活動不僅讓學生們親身參與，還吸引了許多家長和社區的關注與參與。學生們通過自己的努力和創意，將不再使用的物品進行整理、包裝，並以合理的價格進行出售。這不僅減少了浪費，也提倡了環保的理念。同時，在交易過程中，學生們互相尊重、公平分享物品，培養了他們的禮節與平等意識。

在這次二手市集活動中，學生們不僅獲得了實際的經濟收益，更重要的是他們學到了珍惜物品的重要性，體驗到了分享的喜悅。他們將這些寶貴的經驗轉化為對於社會的貢獻，決定將義賣所得金額7481元捐贈給台東救星療養院。此舉彰顯了光明國小師生對社區和弱勢群體的關懷與愛心，也希望這份愛心能夠在社會中延續，照亮更多需要幫助的人們的生活。