賓茂國小學童參訪派出所　化身小小警察初體驗

▲賓茂國小學童參訪派出所。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台灣沐風關懷協會賓茂分校為了讓小學生更暸解警察平日工作內容及辛勞，日前由分校老師帶領約30名小學生至大武警分局金崙派出所參訪，現場由所長廖志宗及多位同仁進行工作內容解說，並規劃「警察應勤裝備介紹、生活中反毒反詐騙小知識及交通安全宣導」等活動，增進小學生犯罪預防及交通安全等相關知識。

為迎接小學生的到來，員警將平日執勤所使有用的防彈背心、警棍、盾牌、頭盔、手銬及酒測器等應勤裝備陳列於桌上，讓小學生近距離參觀及親身體驗。同時利用時機宣導交通安全、反詐騙等觀念，再搭配展示的仿真毒糖果、毒咖啡等，加以宣導反毒，每位小學生都聚精會神聆聽，員警也告誡不要輕易接受陌生人給的糖果及飲料，現場小學生們聽得相當認真，活動最後結合有獎徵答，小學生們表現相當踴躍，透過有趣、活潑的方式達到寓教於樂，成功吸引小學生注意力，讓小學生能快樂學習相關概念及自我防衛方法，達到犯罪預防效果。

大武分局表示，在不影響正常勤務運作下，竭誠歡迎各級學校前來參訪。期望藉由參訪單位之機會培養兒童、青少年犯罪預防觀念並拉近警民距離，展現員警親民、愛民溫暖的一面，讓警察與未來的主人翁做最佳的警民連結，達到法紀教育向下紮根之效。