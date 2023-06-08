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台東縣112學年國民中小學校長遴選　第一階段結果出爐

▲台東縣112學年國民中小學校長遴選第一階段結果出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣112學年國民中小學校長遴選第一階段結果出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣112學年度國民中小學校長遴選委員會於日前舉辦第一階段現職校長遴選，經委員會遴選決議國中小校長11位連任，7位遴選他校，共計18名。另有三仙國小等6校校長列入第二階段遴選作業。

教育處表示，今年無國中校長申請退休，國小申請退休校長有豐里國小校長蔡見明、三和國小校長張國華、富山國小校長廖偉民等3位，另三仙國小、東清國小及福原國小等3校校長出缺。

台東縣國中小校長遴選後調動及留(連)任名單如下，國民中小學校長連任者：池上國中校長蘇意媛、豐田國中校長洪文政、賓茂國中校長王淑冠、美和國小校長林聖瑜、瑞豐國小校長陳光煌、寶桑國小校長李倩鈺、仁愛國小校長曹音鵬、龍田國小校長吳耀仁、利嘉國小校長林庭瑤、關山國小校長陳文玲、大溪國小校長林智皓等11名。

另國小校長遴選他校者：三和國小校長孫美珠、富山國小校長張鳳珠、卑南國小校長楊惠珍、豐里國小校長吳昭明、賓朗國小校長羅道勳、馬蘭國小校長曾英哲、瑞源國小校長王嵩逸等7名。

教育處指出，此階段三仙國小、東清國小、福原國小、尚武國小、大武國小、成功國小等6校列入第二階段遴選學校，第二階段遴選開放儲備校長及曾任校長送件申請，相關表件可至台東縣政府教育處網站下載使用。

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