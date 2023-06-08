台東慢食Style In 2023　20家特色商家參與台北國際食品展

▲「2023台北國際食品展」將於14日盛大開幕，台東縣政府號召20家台東在地特色商家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

食品產業年度盛事「2023台北國際食品展」將於14日盛大開幕，台東縣政府號召20家台東在地特色商家，延續地方深植人心「慢慢食光，時食台東」慢食生活精神，搬移至台東館。

台東縣政府表示，此次邀集台東館20位參展商家，有Anita's辣醬、鬱金女王闌姐、長濱1號、大峰有機茶園、逸品茶園、蜜蜂盒子、君玉茶園、紅烏龍合作社、冰菓手作冰棒、梓園碾米工廠、允芳茶園、厚生茶園、阿山哥無毒小棧、源天然、吉利哥、出力釀、池上樂蜂場、食在很慢、池上鄉農會、購夠台東，產品類別為台東地方特色紅烏龍茶、地方風味酒、米菓零食、100%鮮果手作冰棒、蜂巢蜜、洛神花等特色物產。

財經處指出，台東館於14日至17日展期間精彩活動不斷電，開幕當日力邀3位特別嘉賓，分別有東台灣知名創作歌手郭芝吟吱吱、擅長露營料理兼具餐飲教學達人主廚Leo，以及鳴日號專屬主廚李子敬出席，為現場民眾帶來五感的慢活饗宴。

於台東館消費滿額即可獲得「露營風純鈦無毒碗盤」系列專屬禮品，一系列舞臺慢食活動「Chill Cook創意慢食光」、「有獎徵答」以及「慢慢廚房」等，歡迎民眾攜家帶眷熱情參與。