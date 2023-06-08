台東女中美術班第22屆畢業美展　饒慶鈴感謝老師帶學生做公益

▲台東女中美術班第22屆畢業美展，於8日舉行開幕活動 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東女中美術班第22屆畢業成果展「藝千零一夜」暨第7屆藝術結合公益愛心義賣活動，6日起在台東藝文中心一樓展出，並於8日舉行開幕活動，縣長饒慶鈴特別應邀參加，除恭賀同學完成高中學業，並感謝美術班康毓庭老師帶領學生結合公益，將學生植物繪圖手札作品，協助偏鄉弱勢孩童課後輔導及獨居弱勢長者餐食經費，此項畢業成果展展期至16日。

饒慶鈴提到，台東女中是縣內唯一一所高中階段設置美術班的學校，教學硬體設備完備，老師教學經驗豐富，為延續發展台東地區美術教育及培育台東藝術人才不遺餘力，美術班自89年成立以來，至今已24年，各項對外競賽，績效斐然。

縣府近年積極推動藝術下鄉，打造無牆美術館，讓整個台東都可以是藝術園區，感謝台東女中美術班康毓庭老師在教學之外，一直以美感教育結合服務學習，帶著學生用美術專業為社會盡一份心力，陸續帶領孩子完成國軍英雄館、台東郵局、多良車站等牆面彩繪，以及去年協助辦理南迴藝術季，分別在華源與森林公園創作展示，使美感教育不只發生在校園，而能進一步感染社區，讓台東更多轉角牆面成為藝術作品的舞台。





台東女中校長王垠指出，學校美術班師生去年底在台東航空站候機室展出「植物繪圖展」共66幅作品。 今年舉辦第7屆藝術結合公益義賣活動，康毓庭老師與共感地景創作公司合作「野地博物館」計畫，讓學生以代針筆點畫技法，繪製台灣原生種植物圖鑑，並與社福團體「社團法人台東縣友善關懷協會」推出公益活動，捐贈500本精裝版植物繪圖手札作品，凡捐款1,000元給社團法人台東縣友善關懷協會，可獲贈等值《植物繪圖手札》一本，協助偏鄉弱勢孩童課後輔導及獨居弱勢長者餐食經費。