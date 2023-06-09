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懷孕6月發現自己是小三！「完美男友」承諾離婚…網搖頭：不要垃圾

孕婦、懷孕、流產、受孕示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲女網友發現男友身分證配偶欄寫著其他女生的姓名。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

男女交往有時可能要先檢查對方身分證上的配偶欄！一名女網友表示，自己懷孕6個月才發現眼中的「完美男友」，竟是早有老婆的人夫，對方承諾會離婚並跟她在一起，她求助「我該接受嗎？那樣我不就成了破壞別人婚姻的小三。」許多網友都勸她別接受，「他那麼爛，幹嘛傻傻的還把婚姻賠進去？」

一名女網友在Dcard以「懷孕六個月發現男友已經結婚」為題發文，表示在與家庭鬧翻、事業也不順的低谷期遇上了溫柔體貼、幽默有內涵還大方的「完美男友」，並沒做什麼防護措施就上床，當時的原PO認為「在我看就算懷孕也沒什麼大不了，對象是個這麼好的男人」。

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但就在懷孕6個月時，她意外發現「完美男友」的配偶欄上，竟有著別的女人的名字，才知道男友早就有了老婆。現在原PO十分頭痛，沒辦法墮胎且沒獨自扶養小孩的經濟能力，「男友說願意和妻子離婚和我在一起，並送我一台車當作補償，我該接受男友嗎？那樣我不就成了破壞別人婚姻的小三了，但不接受的話小孩該怎麼辦？」

貼文一出立即引發熱議，不少網友直接預言渣男後續的SOP，「這種通常是先騙妳生下來之後再拋棄妳們倆啦醒醒吧」、「未來發展：男友邊騙邊拖」、「怎麼來的怎麼去，當你變成妻子的時候，他大概率會用同樣的方式逼你離婚」、「他也能有無數個小三搞到懷孕讓你離婚」、「他怎樣對他老婆，以後就怎樣對你」、。

也有不少人冷靜直言，「男生可以離婚跟妳結婚，就可以跟妳離婚再跟別的女人結婚」、「叫他每個月至少三萬撫養費就好，知道他那麼爛，幹嘛傻傻的還把婚姻賠進去啊」、「不管妳接不接受，對方妻子知道這個小孩存在就可以把妳告上法院」、「叫他錢拿來比較實際，但不要接受垃圾」、「等他離婚你再來煩惱該不該嫁，你現在根本沒有這種選項」。

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