不只買書看國片！他找出「文化成年禮金」隱藏用法：可以吃飯耶

▲「文化成年禮金」已在6日發放並啟用。（圖／文化部提供）

記者曾筠淇／綜合報導

文化部「文化成年禮金」已在6日發放並啟用，符合資格的18至21歲（2001年9月至2005年12月出生）青年可透過「文化幣」APP領取，使用期限至明（2024）年月30日止。對此，就有不少網友熱心分享「隱藏用法」。

有網友在Dcard上，以「成年禮文化幣」為題發文，劈頭就問，有沒有人也覺得這不太好用？他平時不太看書，藝文活動也覺得有點少，另外則是電影票操作讓他看不太懂。

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不過，不少網友則分享，「我們這有店可以買零食」、「剛從書局買了一堆文具的我」、「還是要看各家書局規定，我昨天還買了充電線」。也有網友推薦，「推薦去看劇，希望大家都能愛上劇場」、「可以拿去玩密室逃脫」。

▲▼可以透過「藝文消費點」找尋有興趣的消費點。（圖／翻攝自「文化幣」官網）

其中還有網友發現，部分餐廳、餐館可以使用「文化成年禮金」，「手作金工銀飾、DIY體驗、桌遊、密室、劇本殺、電影、書局、文具店、文創、松山華山、餐廳、咖啡廳，其實有很多可以去的」、「可以拿去吃飯欸」。

「文化成年禮金」可以用在哪？事實上，全國有超過1萬個藝文消費點，且22個縣市都有，只要透過「藝文消費點」頁面即可查詢（請點此），可以設定類別、縣市，或者是輸入地址或店名，，找尋有興趣的消費點。

▲一圖看懂「怎麼買國片電影票」。（圖／文化部提供）

至於原PO提到「電影票」，操作方式如下：

方法一｜

1.掃描電影院QR Code

2.選擇國片

3.輸入文化幣金額完成折抵

方法二｜

1.先在APP國片專區選擇國片

2.輸入文化幣金額

3.出示QR Code給電影院掃描已完成折抵

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