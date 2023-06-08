　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只買書看國片！他找出「文化成年禮金」隱藏用法：可以吃飯耶

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

▲「文化成年禮金」已在6日發放並啟用。（圖／文化部提供）

記者曾筠淇／綜合報導

文化部「文化成年禮金」已在6日發放並啟用，符合資格的18至21歲（2001年9月至2005年12月出生）青年可透過「文化幣」APP領取，使用期限至明（2024）年月30日止。對此，就有不少網友熱心分享「隱藏用法」。

有網友在Dcard上，以「成年禮文化幣」為題發文，劈頭就問，有沒有人也覺得這不太好用？他平時不太看書，藝文活動也覺得有點少，另外則是電影票操作讓他看不太懂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，不少網友則分享，「我們這有店可以買零食」、「剛從書局買了一堆文具的我」、「還是要看各家書局規定，我昨天還買了充電線」。也有網友推薦，「推薦去看劇，希望大家都能愛上劇場」、「可以拿去玩密室逃脫」。

▲▼可以透過「藝文消費點」找尋有興趣的消費點。（圖／翻攝自「文化幣」官網）

▲▼可以透過「藝文消費點」找尋有興趣的消費點。（圖／翻攝自「文化幣」官網）

▲▼可以透過「藝文消費點」找尋有興趣的消費點。（圖／翻攝自「文化幣」官網）

其中還有網友發現，部分餐廳、餐館可以使用「文化成年禮金」，「手作金工銀飾、DIY體驗、桌遊、密室、劇本殺、電影、書局、文具店、文創、松山華山、餐廳、咖啡廳，其實有很多可以去的」、「可以拿去吃飯欸」。

「文化成年禮金」可以用在哪？事實上，全國有超過1萬個藝文消費點，且22個縣市都有，只要透過「藝文消費點」頁面即可查詢（請點此），可以設定類別、縣市，或者是輸入地址或店名，，找尋有興趣的消費點。

▲▼文化成年禮金「文化幣」官網上線，APP大補帖同步公開。（圖／文化部提供）

▲一圖看懂「怎麼買國片電影票」。（圖／文化部提供）

至於原PO提到「電影票」，操作方式如下：

方法一｜
1.掃描電影院QR Code
2.選擇國片
3.輸入文化幣金額完成折抵

方法二｜
1.先在APP國片專區選擇國片
2.輸入文化幣金額
3.出示QR Code給電影院掃描已完成折抵

相關報導：「文化成年禮金」發放！近百萬人可領取　使用懶人包看這裡

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
罵女員工「狗、婊子」逼離職！　游泳館道歉了
大壩潰堤！　赫爾松「全城泡水」空拍慘況曝
「靈芝草人」童星長大當開單員！　媽病逝爆姊弟爭產
快訊／澎湖爆紅風景區出事！　24歲男浮潛溺水亡
外送員叫色情按摩「吃麵聊天不做愛」　19刀砍死她
快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！　男友超帥真面目曝
陸高官牽小三「2人都完蛋」！　公司最新處理曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不只買書看國片！他找出「文化成年禮金」隱藏用法：可以吃飯耶

通勤月票搭台鐵走「專用通道」！年底前閘門全面通行　過站得扣款

北中南通勤月票7月上路！每月估62萬人次受惠　3年200億元面臨不足

108課綱弱化學生基礎能力！學者憂心：護國神山底下已現土石流

年底前還有「6區通勤月票」要上路！方案曝光　花蓮最低99元

「經理、副理情緒不當管理」　彰化游泳館道歉聲明急滅火

不讀書就去做工？22歲創辦工程行「年輕頭家」妙回：當工人後書要讀更多

家有過動兒怎麼辦？建立親子連結很重要　醫：需要關心和引導

彰化游泳館逼她離職　高層竟酸婊子、髒貨「跟狗不會生氣」

北一女畢典校長致詞藏洋蔥　校友捐款紀念已逝同窗「只求名字並列」

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

不只買書看國片！他找出「文化成年禮金」隱藏用法：可以吃飯耶

通勤月票搭台鐵走「專用通道」！年底前閘門全面通行　過站得扣款

北中南通勤月票7月上路！每月估62萬人次受惠　3年200億元面臨不足

108課綱弱化學生基礎能力！學者憂心：護國神山底下已現土石流

年底前還有「6區通勤月票」要上路！方案曝光　花蓮最低99元

「經理、副理情緒不當管理」　彰化游泳館道歉聲明急滅火

不讀書就去做工？22歲創辦工程行「年輕頭家」妙回：當工人後書要讀更多

家有過動兒怎麼辦？建立親子連結很重要　醫：需要關心和引導

彰化游泳館逼她離職　高層竟酸婊子、髒貨「跟狗不會生氣」

北一女畢典校長致詞藏洋蔥　校友捐款紀念已逝同窗「只求名字並列」

民憂福島核廢水4年後抵台　趙少康批蔡政府「一遇到日本就軟弱」

ABF三雄供過於求將延至2025年　美系外資重申「減碼」

美國商會憂慮能轉型落後　行政院：已進入穩健成長期

性騷擾不僅是性平問題！　游盈隆嘆：當局認知膚淺「比AI不如」

劉品言大安森林公園等過馬路「突痛到跪地」！路人反應超暖…身體現況曝

想清潔珪藻土地墊！　她拿軟毛刷GG了…內行曝「2神物」

快訊／周天成不敵前世錦賽銀牌　新加坡賽意外止步16強

端午節就要吃粽！「台人選粽秘辛」大公開　北部粽竟然只排第3

幕後／羅森柏格與侯友宜單獨晤談30分鐘　美方歡迎侯訪美

柯文哲稱「台漁民不爭釣魚台」　國民黨怒：不樂見未能捍衛主權

生活熱門新聞

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

孕婦每天自慰3次！　急問「會不會影響寶寶」

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

台74線新匝道要來了！

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」

全台連7天防大雨！谷超估明變中颱　周末強對流擴大

即／台中13男染猴痘…市府：這類人快打疫苗

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

穀物女神降臨！威力彩今衝5億　4星座、4生肖要發了

醫揭「3大病毒」！一堆人發燒　每天被患者淹沒

全台整天有雨時間曝　幾個月的缺水可能一周補完

愛里曝需要定期放進棒子　館長看尺寸傻眼

即／「宮原眼科」要進駐台南了

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

更多熱門

相關新聞

找到新工作超嗨！她「上網一查」卻臉綠了

找到新工作超嗨！她「上網一查」卻臉綠了

好不容易找到工作，但卻意外發現是「黑心公司」，這樣還要報到嗎？一名女網友發文表示，當初找到一家有興趣、地點符合要求的公司，也幸運被錄取，但事後上網查詢，卻發現該公司有一堆負評，讓她不知該如何是好。貼文曝光後，隨即引發討論。

文化成年禮金開領　屏縣推青年席優惠

文化成年禮金開領　屏縣推青年席優惠

IG突然「大」更新！　用戶超後悔

IG突然「大」更新！　用戶超後悔

「肺」正確寫法曝光　網驚呼+1：現在才知道

「肺」正確寫法曝光　網驚呼+1：現在才知道

發票獎金「多2個0」又被收回　銀行解釋了

發票獎金「多2個0」又被收回　銀行解釋了

關鍵字：

成年禮文化幣文化成年禮金Dcard禮金

讀者迴響

熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

女偶像認了「喜歡約」3線索曝身分

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

即／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢發動二次搜索

孕婦每天自慰3次！　急問「會不會影響寶寶」

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

「靈芝草人」童星長大當停車開單員遭無視　母逝姊弟爭產

台74線新匝道要來了！

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面