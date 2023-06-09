快訊／超商浩克結婚了！「現任」曬結婚證書：我從來不開玩笑

▲「超商浩克」在超商裡，不斷朝員警揮拳一案引起各界熱議。（圖左／記者沈繼昌翻攝；圖右／翻攝當事人IG）

記者劉人豪／桃園報導

桃園一名朱姓男子，於5月20日時在超商內失控猛砸商品，還把趕來壓制的警方打到腦震盪，員警持警棍狂毆回擊12下後將朱男送辦，引起各界熱議。而朱男後來跟劉女分手，另名林女跳出來說「此時此刻我才是現任」。她今(9)日指出，她已經跟朱男結婚，並且曬出結婚證書。

▲桃園浩克遭警棍毆打12下，背部傷勢曝，右為現任林姓女友。（圖／翻攝當事人IG）

朱男於5月20日時在超商內失控猛砸商品，還把趕來壓制的警方打到腦震盪，員警持警棍狂毆回擊12下，朱男鮮血直流的畫面也在網路流傳，事後朱男的感情狀況浮出檯面，疑似男子友人爆料朱男是劈腿被抓到，被傷得很深才情緒失控。

▲林女(左)日前指出她是現任，並且傳訊息跟浩克前任(右)嗆聲。（圖／翻攝自當事人IG）

事後朱男女友出聲表示「已經放生了」，而有位疑為第三者的林姓女子，在IG分享跟浩克女友的對話，內文批「妳要不要想一想自己到底做了什麼讓他找別的女人」，並指朱男這段時間在她身邊，也是由她照顧，「我真的不知道什麼時候才會醒悟他這4年來的壓抑和痛苦」，還表示「這幾個小時理解了一下小三的意思，我當過，而此時此刻我才是現任」。

▲林女貼出跟浩克的結婚證書。（圖／翻攝當事人IG）

而林女今天下午4時許在社群網站貼出結婚證書，並表示「不要問我是不是認真，我從來不開玩笑，沒錯，對我來說什麼男女朋友小情小愛才是玩笑」。《ETtoday新聞雲》傳私訊問林女是否是今天登記結婚，林女也表示「恩，對」。