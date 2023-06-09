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「麥當勞內用」遭搶！陌生男持傘攻擊老翁　他目擊驚：想起鄭捷

老翁到麥當勞用餐，竟遭陌生男當眾搶走包包。（圖／翻攝自Dcard）

▲老翁到麥當勞用餐，竟遭陌生男當眾搶走包包。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

「我想起多年前捷運上的鄭捷案，開始毛骨悚然！」一名男網友發文透露，昨（8日）在北市公園路附近的麥當勞用餐時，目睹一位年約30歲左右的男子，先是搶奪老翁放在座位上的包包，遭到對方攔阻後，甚至亂揮手上的雨傘攻擊，隨後迅速逃出店外，當時店員雖已向警方報案。這事件也讓他想起多年前捷運上的鄭捷案，感覺毛骨悚然。

該名男網友在Dcard以「北市麥當勞剛才發生無差別侵佔物品與攻擊老人事件 我卻無能為力」為題發文，表示他昨（8日）上午到公園路的麥當勞吃早餐，不遠處坐著一名滿臉鬍渣、頭髮凌亂的男子，店員發現男子未消費還獨佔4人座，便請男子讓位給其他顧客，當時窗邊的雙人座位上坐著一名白髮蒼蒼的老翁，對面椅子上則放著老翁的包包，沒想到男子離開原位後，竟將老翁的包包拿走直接坐下。

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面對男子突如其來的怪異舉措，老翁嚇壞直呼「這裡有人坐」，怎料男子下秒突然拿起老翁的包包起身離去，「那位伯伯追了上去跟他爭執，結果中年男子就用手上的雨傘開始攻擊老伯伯，店員在旁邊也只能打電話報警，最後該名男子轉身離開跑掉，老伯伯跟兩位店員也跟著追出去」，至於後續情況如何他也無從得知。

原PO指出，居然有人膽敢在公共場所肆無忌憚地行搶、攻擊，且在幾乎客滿的情況下，包括自己與店員竟無一人敢挺身制止，現場甚至有顧客事不關己喊道「要吵到外面去吵」，讓他忍不住感嘆，「我敢說如果當時那位男子手持更可怕的武器，那結果就會不堪設想」，並呼籲大家即使在人潮眾多的公共場所，也要多加留意自身的安全。

文末他詢問大家，如果遇到這樣的事情，都會怎麼處理呢？除了馬上報警外，有沒有更好的處理方式？而這事件也讓他想起多年前捷運上的鄭捷案，開始覺得毛骨悚然。

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