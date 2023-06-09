朱學恒7天前才開直播　痛批「綠營性騷案」太荒謬：受害人有多絕望

記者施怡妏／綜合報導

名嘴朱學恒8日遭國民黨市議員鍾沛君指控，在餐會中強吻對方，引發軒然大波，事後他坦承行為，卻說自己是「喝到斷片」，完全不記得，一番說詞引起網友撻伐。就有網友翻出朱學恒7天前的直播，當時他還痛批時任民進黨婦女部主任許嘉恬吃案，直播中大談性騷擾案件，如今看來特別諷刺。

▲雖然朱學恒已道歉，但還是無法平息眾怒 。（圖／翻攝朱學恒YouTube、鍾沛君臉書）

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有網友在PTT發文，看了朱學恒在直播上道歉，回頭看了一下前幾天的直播，發現朱學恒還跟資深媒體人黃揚名，一起開直播大談性騷擾案件，令人不勝唏噓。

朱學恒在影片中提到，「竟然是廠商對客戶毛手毛腳，簡直不可思議，你各位在社會上混過都知道，有可能公司請的外包廠商，對公司員工毛手毛腳，而他不能怎麼樣，這太荒謬了」、「竟然外包廠商對你的員工性騷擾，而且沒有事，沒有事，這真的太荒謬」。

朱學恒感慨，該名民進黨女性前黨工年紀輕輕，才二十幾歲，對政治抱有很大的熱忱，進入民進黨工作，遭遇到這樣的事情，卻被這樣對待，「真心相信民進黨，相信民進黨的價值，現在這個年輕人有多絕望」。

不少網友到該則影片底下留言，「性騷擾犯還有臉指責民進黨婦女部」、「無恥。影片該下架了吧」、「砲得很爽吼！是不是想說有簽切結書了可以瞞天過海」、「別人性騷就罵祖宗，自己性騷就用斷片當理由」、「原來你也是豬哥喔」、「朝聖翻車現場」、「現在來看朱學恒談性騷案還真好笑」、「性騷犯嘴別人性騷，可以這麼不要臉？」

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