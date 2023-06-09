法院判陳雪生性騷范雲須賠8萬　王鴻薇：要他退選我認為不適合

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委范雲提告國民黨立委陳雪生性騷擾獲賠8萬元，國民黨指出，陳雪生涉及的行為態樣，非提名作業規範所指應不予提名的情形，沒有撤銷提名問題。對此，國民黨立委王鴻薇今（9日）直言，要陳雪生退選，「我個人認為不適合」；國民黨婦女部主任李彥秀則說，尊重黨內處理原則。

▲李彥秀（左）、王鴻薇出席「性騷零容忍？性騷您容忍？ 調查遇到高官就轉彎？!」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

陳雪生日前確定須賠償范雲8萬元後，外界關注其參選2024立委資格會被撤銷，只是國民黨表示，陳雪生涉及的行為態樣，經查並非提名作業規範所指應不予提名的情形，按照現行規定，沒有應否撤銷提名問題。但名嘴李正皓獲民進黨提名參選新北市2024永和區立委後，不僅引發民進黨內反彈聲浪，李也因涉性平爭議備受責難，最終於8日晚間宣布退選，並於今天受訪時質疑陳雪生「為何選得下去」。

國民黨立法院黨團9日上午舉行「性騷零容忍？性騷您容忍？調查遇到高官就轉彎？！」記者會，由王鴻薇與李彥秀出席，媒體關切是否認為陳雪生應退選。王鴻薇說，陳雪生性騷狀況不是利用權勢，也沒有吃案，而是立法院肢體衝突下的肢體接觸，這是第一個案例，可以作為未來大家值得警惕的例子。

王鴻薇表示，但以這件事就要陳雪生退選，她個人認為這樣要求不適合；性騷有很多樣態，有些讓人覺得不齒，例如在利用權勢、吃案或甚至用交易方式，但以陳的情節，「要他退選，我個人認為不適合」。

李彥秀則說，國民黨對性平法有相關處理機制，整件事已有司法結果，黨內提名有一定機制跟辦法，尊重黨內處理原則。