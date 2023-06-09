館長上酒店「小姐坐著倒水就好」不用脫衣跳舞　框出場只做1件事

▲館長自曝，上酒店不喝酒，不對小姐毛手毛腳。（圖／翻攝自館長YT）

記者施怡妏／綜合報導

鍾沛君昨（8）日發文指控朱學恒性騷擾，透露對方趁其他賓客離開時，無預警強吻、摟抱她，更說出「反正妳明天也不會記得」等誇張言論。對此，館長陳之漢開直播表示，相信各位男人都會有情慾，「有慾望怎麼辦？回家門關起來自己解決阿」，也透露自己在酒店叫小姐，不會要對方脫衣，也不發生關係。

館長昨（8）日在YouTube開直播表示，朱學恒以往批評別人都很猛烈，這一次勢必得很猛烈的去面對，「跑不掉」，相信人都會有情慾，但是要懂得克制，「我是個正常的男人，我當然喜歡女生阿，但有慾望怎麼辦？回家門關起來自己解決阿」，尤其身為公眾人物，一舉一動都會被放大檢視，盡量不要讓大家有機會說話。

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他坦言，如果有女粉絲求合照或是說話，他都會保持距離，「因為我知道會出什麼事情」，加上自己的個性，不會做出逾矩的行為，「連賣各位東西我都會想老半天，會讓大家唸的、講的，我都不會做」。

他透露，自己是個很奇怪的人，以前還沒結婚，在做兄弟的時候，上酒店都不喝酒，叫小姐坐檯，只要對方坐著幫忙倒水就好，不用秀不用跳不用脫衣服，「要出場要賺錢，我框，框出去，我載妳回家，從來沒有對八大的女孩子毛手毛腳，我就是一個很奇怪的人，要打砲要開心，我也做過八大，我知道你在想什麼」。

▲框出場也只是送小姐回家，沒有發生任何關係。（示意圖／ETtoday資料照）



館長坦言，最討厭的女生就是喝醉的女生，「尤其是喝到爛醉我最恨，喝倒在廁所需要我去扶的」，自己則不愛喝酒，喝了酒會不愛說話，腦袋很混亂、很疲倦，就會想回家睡覺，「有喝酒我都HIGH不起來」，心跳很快呼吸不舒服，全身很熱狂冒冷汗，回家抱著馬桶，不僅頭痛還會全身痠痛，隔天起床又不能訓練，因此不愛喝酒。

就有網友在PTT問「有沒有花錢框小姐送當司機回家的八卦？」底下網友留言，「我信你個鬼」、「框出去送人家回家？誰信啊」、「至少阿館沒被告性騷擾了」、「看過某個有錢人真的是這樣，出去談生意都一次框兩個，司機載回去他家，然後兩個妹再搭計程車回家」、「有聽過比較有品的是會點檯但不會框出」、「騙人沒去過酒店，小姐進來都要秀舞好嗎」、「花大錢去當紳士？」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。