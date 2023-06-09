南投校長性侵！校友控訴全班女生都被牽手摸內衣…不聽話就打罵

記者高堂堯／南投報導

南投縣某劉姓國小校長遭爆過去擔任教師時期，曾對多位國小女童伸出狼爪，摸女童大腿、擁吻甚至在學校大開後宮，同時找多位女童當「女友」，受害者恐多達數十位，投訴後最重也僅轉校處分，宛如台版《熔爐》；民進黨南投縣議會黨團今指出，又接獲一名受害人胞妹投訴，指當年劉擔任其姊班導師時「全班都被牽過手摸內衣」，還有其他家長投訴連男學生都被抓摸生殖器，如有不從就遭各種理由打罵霸凌，行徑令人髮指。

▲南投劉姓國小校長遭爆長期性騷學童，縣議會民進黨團召開記者會披露更多受害人指控內容，要求縣府教育處嚴辦。（圖／南投縣議員沈夙崢提供、記者高堂堯翻攝）

民進黨南投縣議會黨團沈夙崢、陳玉鈴、蔡銘軒、王秋淑、蘇昱誠、吳棋楠等所有成員今天偕同人本教育基金會、彩飄性別權益推動聯盟、大成國中家長會長陳怡真共同召開記者會，強力要求縣政府不要包庇校園狼師，立即啟動行政調查，縣府則由教育處副處長吳美玲、學生輔導和特教科長葉怡伶和社勞處人員等代表出席。

▲南投縣議員沈夙崢（中）公布受害人親屬投訴內容。（圖／記者高堂堯攝）

沈夙崢指出，經目前所有管道聯繫統整，已掌握超過10名的受害人，而7日北上陪同立委蔡培慧，和其中2名受害人開完記者會，馬上又接到一名31歲女網友的私訊，指她與現年35歲的胞姊就讀南投某國小時都參加過排球隊，劉某為其姊4年級班導師，曾在練球時被劉某單獨帶進空教室後鎖門，再拉她坐到自己的腿上、拉她的手環抱自己的脖子，所幸姊姊及時掙脫站起，以練球為藉口走出教室，爾後就不曾受騷擾，但轉為以不乖、考試成績差等藉口而被打罵。

投訴人向沈夙崢表示，其姊回顧全班女生都曾被劉某牽手、摸內衣，只有一位同學因為不是他的「菜」而倖免，而劉某在球隊開會後都會叫其他隊員先離開，只留下某些身材高挑、漂亮的隊員，或開車時故意繞路送其他隊員回家，再送他喜歡的隊員回去，自己則因較矮瘦而倖免，且當時還以為老師偏心，如今想起跟劉某獨處過的同學事後臉色都很羞紅尷尬，直批「非常過分」。

陳玉鈴則透露，昨天有選民到服務處陳情，指劉某過去不只女童，連男童都下手，手法也相仿：只要抗拒抓、摸，爾後就處處刁難他；而劉某擔任校長的這兩年，因該校地處偏僻，都是開車在市區集中接送同學上下課，陳玉鈴要求教育處立即針對該校學童做查訪，是否已受脅迫傷害，以免事隔久遠而超過法律追溯期，無法咎責。