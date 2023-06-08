地獄停車格！他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀論戰

▲白車停放位置壓縮到黑車停車格空間，導致黑車遭拖吊，引發熱議。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄有一名車主將車輛停放在左營區文康路上的一處停車格，不料，因前車停放的位置太靠後影響，導致車格空間不足，他的車直接停超出線外，遭到警方拖吊取締。照片在網路曝光後，有一派網友認為，「前車應該也要負點責任吧？」，但也有另一派網友說，「別人違規，自己也違規」，引發熱議，對此交通大隊也做出取締解釋。

▲高雄停車格爭議 。（圖／記者賴文萱翻攝）

這處位於文康路上的停車格，先後停放2輛汽車，不過，前車車輛停放位置太靠後，導致影響後面車格的空間。有車主在這樣情形下，照樣把車子停放進去，但因輪胎已嚴重超出車格，遭到警方拖吊取締。

照片在網路曝光後，有一派網友認為，「真的很倒楣」、「前車應該也要負點責任吧？」、「前車也應該要一起拖啊」、「根本是地獄停車格陷阱」；但也有另一派網友說，「你可以選擇不要停」、「別人違規，自己也違規」、「格子空間不夠為什麼要停」，引發兩派爭論。

▲▼黑車由於停放超出停車格線，遭到警方拖吊取締。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市警局交通警察大隊表示，由於後車的後輪已經超出停車格位並佔用紅線，警方到場後，依道交條例56條1項1款，違規予以取締並拖吊移置。

▲▼記者今日重返現場，同一部白車依然靠後停放，壓縮到後方車格空間 。（圖／記者吳世龍攝）

至於車主反應前車部分有侵犯權益，警方表示，建議駕駛人，如果認為前車有違規的話，後車請勿停放，可以報案方式通知警方到現場認定。不過，根據當時的狀況，前車車輪正好壓線，因此不予取締；若前車後輪超出停車格線，警方則將依道交條例56條1項9款予以取締，處新台幣600-1200元罰鍰。

警方進一步指出，依道路交通標誌標線號誌設置規則第190條規定，車輛停放線是指示駕駛人車輛停放的位置跟範圍，原則上車輛停放要把四輪擺放在停車格範圍內，壓線也還算是在範圍之內；但若輪胎超出停車線，警方都將依法予以取締。