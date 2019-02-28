　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

尤美女／【二二八事件72週年】完成政治檔案特別立法　挖掘歷史真相

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼二二八事件。（圖／翻攝自維基百科）

▲二二八事件至今已72年，要釐清真相、了解威權體制所造成的人權迫害，都需要仰賴文書、影像等政治檔案的整理、分析與研究，才能進行。（圖／翻攝自維基百科）

在二二八事件紀念日的今天，《促轉條例》也已公布施行一年多，自促轉會成立以來，轉型正義的各項工作陸續展開，有了初步成果，但同時也因《政治檔案法》等相關法制尚未完備，進展有限。

促轉會成立至今，持續調查司法不法的刑事有罪判決，過去曾依《二二八事件處理及賠償條例》、《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》與《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，而獲得賠償、補償或回復受損權利的受難者，陸續公告撤銷罪名（註1）。過去未能受到賠償或補償，以至於無法直接公告撤銷罪名者，促轉會也依《促轉條例》第6條第3項第2款的規定調查，只要認定所受刑事有罪判決違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則，屬於應予平復司法不法之刑事有罪判決者，也將獲得罪名的撤銷（註2）。累積迄今，促轉會已公告撤銷共3,837人的罪名。

面對白色恐怖的歷史傷痕，為了重建社會信任，促轉會也展開了政治受難者與家屬的政治暴力創傷療癒計畫，進行社會教育與溝通對話，並逐步建置相關的資源與網絡。至於威權象徵的相關議題，促轉會、文化部及國家人權博物館等相關單位，秉持著公共與開放的精神，開創網路平台、論壇及工作坊等各種場域，促進各方進行多元的對話與討論，也和受難者團體一起組成工作小組，共同推動相關工作。

為了進行歷史的真相調查，促轉會持續協調各單位手上的政治檔案解密，進行整理分析，並籌備資料庫的建立。但在目前我國檔案管理的架構下，政治檔案的管理與應用面臨限制，機密檔案的開放也受限於各機關態度，使得相關調查與研究無法開展，歷史真相難以發掘。

政治檔案的重要性，以及特別立法的必要性與急迫性經常被忽略，如果從轉型正義的角度來看，政治檔案其實是轉型正義工程的基石，要釐清案件真相、了解威權體制所造成的人權迫害，甚或討論威權體制下的加害者或參加者角色，無論是哪個層次的轉型正義工作，我們都需要仰賴文書、影像等各種檔案的整理、分析與研究，才有辦法進行。

因此，我從2012年便開始與台灣民間真相與和解促進會合作，推動《政治檔案法》的立法。著眼於一般國家機關檔案與政治檔案在性質上的差異，參考德國《前東德國安部文件法》立法核心精神，建立「政治檔案」的概念，放寬對檔案當事人及歷史研究者開放應用之政治檔案範圍，並細緻處理檔案公開及當事人隱私權保障的問題。

立法院司法法制委員會已經在本屆第一會期針對《政治檔案法》進行詢答，2017年11月也召開了政治檔案法制化公聽會，邀集專家、學者，針對目前散落在各機關、政黨甚至民間的政治檔案如何徵集，以及如何衡平「資訊公開」和「隱私權保障」這兩種法益，並針對「加害人」和「被害人」的不同處境有更細緻的設計，以促進歷史真相的耙梳與反省等問題進行研商。歷經多年推動，行政院終於在2018年5月提出了《政治檔案條例》草案，現正等待委員會排入議程逐條審查。

全面性的轉型正義工作直到台灣民主化三十多年後才逐步展開，針對政治檔案的特別立法，在這個進程中更是不可或缺。我們需要政治檔案成為真相追尋的地基，支持轉型正義順利推進，帶來台灣社會相互理解與和解的契機。

附註
1.促轉會在2018年10月公告撤銷了1,270人的罪名，12月公告罪名撤銷名單共1,505人，2019年2月27日又再公告1,050人的罪名撤銷名單。

2.促轉會於2018年12月公告撤銷了5人的罪名，2019年1月公告罪名撤銷名單1人，2月27日又公告了6人的罪名撤銷名單。

好文推薦

尤美女／聲援李明哲　陪他一起吃年夜飯

尤美女／【大法官開庭】憲法訴訟—人民基本權利的守護者

尤美女／愛不分性別　公投需要「兩好三壞」

▲尤美女立委●尤美女，立法委員，投入婦運35年，推動諸多性平法案，現致力於婚姻平權。以上言論不代表本報立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：3/23（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：尹章中（立法院公報處處長）
講題：文化創意與產業升級
ET快訊
頻頻被問「2020選總統」　韓國瑜在新加坡回應了
TOYOTA「新RAV4實車」西濱捕獲！上市倒數4天預售價9
接小孩校門口驚見「國際級男神」！網友爽翻：離我好近

關鍵字：法律,司改人權,尤美女,二二八,政治檔案,促轉會,促轉條例,白色恐怖,受難者,轉型正義

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

二二八前夕⋯促轉會公布有罪判決撤銷名單　總計3831人

「轉型正義不是追殺」　蘇貞昌：不贊成拆除中正紀念堂

進擊的促轉會再出招　追查二二八加害者名單與責任

提醒促轉會三關鍵　二二八家屬：我很怕懲兇被搓掉

回顧「二二八」悲劇！蔡英文：建立台灣沒有仇恨與歧視的未來

尤美女／【二二八事件72週年】完成政治檔案特別立法　挖掘歷史真相

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

台中夜店鬥毆安管跳車頂猛K　拿滅火器狂噴...3車損9人送醫

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》全新預告

雙重起司雞蛋糕、古早味芋餅 精選寧夏夜市5家高CP值小吃！

張彬彬：妳這是在玩火　酒後吻上林依晨「超酥麻」

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

尤美女／【二二八事件72週年】完成政治檔案特別立法　挖掘歷史真相

尤美女／【二二八事件72週年】完成政治檔案特別立法　挖掘歷史真相

屋主不在家宅配丟門口！超狂送貨員一句「有狗顧著」　他接電話傻眼

急售爸媽贈與的房子！少一關鍵就「虧至少500萬元」　會計師曝省錢祕方

美國國鐵撞樹卡36小時　200旅客困雪地只好打牌殺時間

上路必看！228連假國道疏運措施　0-5時免收費、收假日再延長到10時

《青春有你》最帥練習生「100kg胖照」出土！　高中逆襲變校草…網驚：超勵志

不滿被老東家金鶯拋棄　馬查多：感受不到一絲關愛

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

草叢放尿驚見一堆白骨　他嚇傻「對整顆頭顱說」：我幫你趕快回家

內務檢查用腳移臉盆！一兵把中尉「壓在內務櫃上打」：我有病！

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

法律熱門新聞

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

林志忠／檢方為2毛錢追殺到終審

雷皓明／分居多久才能訴請離婚？

給說法／電子菸是不是菸？

尤美女／政治檔案特別立法發現真..

除夕夜燒死6親　翁仁賢罵法官F..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

私處滴蠟性侵　心靈狼師二審判刑

劉哲嘉／網路賭博算不算犯罪？

力霸東森案纏訟12年　王令麟獲..

給說法／網路盜圖，小心官司纏身

中信3億美金案／檢方疑違規辦案

更多熱門

相關新聞

促轉會有罪判決撤銷名單　3831人

促進轉型正義委員會在二二八前夕公告第三波刑事有罪判決撤銷名單，共計1056人，到目前為止，已公告的刑事有罪判決撤銷名單上總共已有3831人。

酒駕加重刑責　再犯酒駕致死罪可處死刑

狼師3C性侵25童　二審改輕判18年

司改團體批官方淘汰司法官機制無用

陪審制將上路　司法院：一併試行

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

即／新竹上吊送煞開始！道長請出稻草人

八爪椅傳「孩子笑聲」！2歲兒曝投胎真相

印度擊落巴國F16　雙方1天3機毀

送小孩校門口驚見「國際級男神」

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

3秒輾倒！夫妻下車抱女童遭酒駕撞

獨留家中！3歲童「爬出5F防盜窗」

男神搭長途巴士坐女孩旁邊：肩膀借一下

宜蘭頭城山區　驚見白骨

小優慶生穿這樣！「邪惡視角」網暴動：犯規

Selina看到火慌亂大叫！張軒睿體貼讓她淪陷

上市倒數 第五代 Toyota RAV4 西濱捕獲

更多

最夯影音

更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面