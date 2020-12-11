雷皓明／在家裸露或在飯店做親密運動算妨礙風化嗎

▲在家裸露當然可以，不要展現給路人看就好，重點在於不要有「供人觀覽」的意圖。（圖／視覺中國）

新北市一名男子（簡稱A男），因為在自家的窗邊自慰，而被路過的民眾拍下來檢舉，並被判決成立妨礙風化中的公然猥褻罪（臺北地方法院109年簡字第1624號刑事判決參照）。但是，在家中裸露，也算犯罪嗎？

什麼是公然猥褻？什麼是「意圖供人觀覽」？

《刑法》第234條規定：「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」這也就是我們常聽到的公然猥褻罪。判斷的重點有兩個：一個是有沒有意圖讓人觀覽，另一個是有沒有在公然的狀況下做猥褻的行為。

在上述的這個案例中，這名A男在家中二樓住處靠近馬路的窗台邊，將窗戶與窗簾打開，並且做全身裸露、撫摸自己生殖器的自慰行為，被法院認定有「供人觀覽」的意圖。再加上，所處的位置在於靠近馬路的二樓窗台且沒有關窗，算是讓不特定多數人均得以共見共聞的情狀，同時也符合公然的要件。

而A男的行為已經造成路人驚嚇與困擾，破壞社會秩序及善良風俗，因此被法院判決成立公然猥褻罪。

可以在家裸露但不要露給路人看

此外，過往曾有媒體報導，新加坡有些特殊的法規，其中一個是「在家裸體」且沒關窗戶，被鄰居看到就會被處罰，其實這個重點也在於是否有「供人觀覽」的意圖。

綜合來說，本案的情形之所以被處罰，並不是單純的處罰裸露這個行為本身，而是處罰讓別人可能被迫接收、看到裸露的行為。所以在家裸露當然可以，只是不要展現給路人看，不然即使身材很好，也可能會成立妨害風化哦。（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。