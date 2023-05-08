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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

給說法／摔壞兒子手機算家庭暴力嗎

▲▼吵架,情侶吵架。（圖／CFP）

▲若自己遭受家庭暴力威脅時，不要怕丟臉，要勇敢尋求協助才能保護自己與其他家人。（圖／CFP）

根據新聞報導，台南一名男子因財產問題與老母發生爭執，在吵架的過程中拿出手機錄影竟被母親一掌拍落地面，導致手機螢幕龜裂，男子氣得向檢方提告母親家暴及毀損等罪，並附帶提起民事求償92萬元。摔壞家人的手機有可能成立家庭暴力嗎？沒有肢體接觸也會成立家庭暴力？

家暴分成身體、精神與經濟層面

所謂的「家庭暴力」，指的是家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為。

根據衛福部保護服務司的定義，家庭暴力可以區分為「身體層面」、「精神層面」及「經濟層面」等類型：

1. 身體層面的家庭暴力：除了毆打、拉扯等直接的傷害行為外，還包含虐待、遺棄、押賣、強迫、引誘從事不正當之職業或行為、濫用親權、利用或對兒童少年犯罪、性侵害等方式。

2. 精神層面的家庭暴力：指的是像用言詞謾罵、諷刺、恐嚇或揚言使用暴力等方式企圖控制被害人；或透過竊聽、跟蹤、監視、鄙視、羞辱等方式引起被害人精神上痛苦的行為；或是強迫觀看性相關的活動、影音，達成精神上之性虐待。

3. 經濟層面的家庭暴力：指的是不給生活費、過度控制家庭財務、強迫作保人、惡性借貸等行為。

至於故意摔壞家人手機的行為，就可能屬於對被害人恐嚇或對其表示即將使用肢體暴力的「精神層面」家庭暴力手段。此案台南地院判決書中亦提到「核被告所為，係犯《刑法》第354條之毀損罪，並為《家庭暴力防治法》第2條第2款之家庭暴力罪」，也表明母親拍掉兒子手機的行為屬於家庭暴力行為。

不過台南地院法官認為，男子請求的損害賠償金遠超出手機價值，其實是對母親借題發揮、混入家產權益之爭執，並考量母親已認罪，以及其年紀年滿80與智識程度等情形，再加上連檢察官於起訴時也認為一般人遭到錄影時會有不快、抗拒等情況而請求從輕量刑，因此老母親最後獲判免刑。

遭家暴請勇敢求援保護自己

2022年也發生過一起毀損相關的家暴案件，台北市一名婆婆不滿兒媳婦帶孩子的方式，竟然拿剪刀將兒媳婦買給孫女的兩件洋裝剪破，還在裡面塞入火龍果使洋裝染色而無法使用。案經台北地方法院審理後，認為婆婆的行為屬於家庭暴力行為，並依《刑法》毀損罪判處罰金5000元。

從上述案例可知，成立家庭暴力的行為並非一定是直接上的肢體接觸，間接或心理上的打擊也都可能屬之。雖然說家庭生活中爭吵是難免的，但還是要注意自己表達的方式是否恰當，若發現自己已經受到家庭暴力的威脅時，也不要怕丟臉，要勇敢尋求協助才能保護自己與其他家人。（本文轉載自法操

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