湯文章／維冠案115條命賠7億　建商脫產拿不到的買命錢

▲2016年台南維冠大樓因地震倒塌，造成115人死亡。三年後團體訴訟求償判建商等人7億多元，若建商已倒閉或脫產，受災戶將求償無門。（圖／資料照）

2016年2月6日的除夕夜，台南維冠金龍大樓倒塌奪走了115條人命，建商林明輝等5人因偷工減料被判刑5年，罹難者家屬及受災戶透過消基會提起團體訴訟求償，歷經3年半訴訟，近日台南地方法院判決建商林明輝等5人及大合公司要損害賠償金4億多元與懲罰性賠償金2億9千多萬元，合計7億多元。

本案為建商林明輝向甲級營造廠大信工程公司借牌蓋維冠大樓，並雇用沒有建築師、技師證照的設計部經理洪仙汗執行建築專業設計，再向具有建築師執照的張魁寶借牌簽證。蓋完後就退場，然後多次改名、成立新公司，四處蓋房子。該案牽扯到台灣建築界長久以來存在的「一案建商」、「營造廠借牌」、「建築師租牌」、「偷工減料」等制度性脫法問題，如不解決，將來類似事件恐層出不窮。

「一案建商」是指一棟房子蓋完後，公司就結束營運。法律上，民眾購買新成屋或預售屋，簽約的對象是建商，如房屋出現裂痕、漏水、剝落，甚至地震發生時房屋倒塌，依契約或民法瑕疵擔保規定，民眾請求賠償的直接對象就是建商，如該建商已倒閉或脫產，將使住戶求償無門。

要蓋房子，從獵地開發、尋覓建築師作空間規劃、找技師做樑柱載重牆面評估、請營造廠施作工程，最後是央請代銷公司銷售，各部分工作都要專家且有專業法規，可以彼此監督、互相制衡。建商蓋房子擔任起造人，其實是作為一個「平台」，要建商統籌規劃各項細節。

照規矩做的成本較高，會壓縮獲利空間，在利益驅使下，不良建商不當「平台」改當「總舵手」，成立營造子公司或與其他公司成立策略聯盟，形式上撇清負責人的責任，或租借專業人士牌照，配合法律的要求，實質上隱身背後掌控各項工程進度，破壞法律原先制衡、監督的設計，減低成本期能提高獲利。這是臺灣建築界普遍存在的現象，「一案建商」更是把這樣的招數發揮得淋漓盡致。

許多建商為壓低建造費用，在設計施工監造的幾個環節中，往往刪除監造費用，或要求設計單位所領取的設計費用中含監造費用，設計單位礙於業務考量只能委屈接受，導致其執行監造時無法落實監造。或建管單位囿於人力，除將許多業務委外審查外，又未能落實查核，都是助長問題發生的因素。

維冠大樓倒塌案中，建商等人遭判5年，與115條人命相比，根本不成比例，被害家屬的怨懟、不滿，還是無法獲得舒緩。雖然社會一片譁然，但這是刑罰的極限，法官沒有判錯，錯在立法者定的刑度太輕。

民事賠償判了7億多元，就算運用揭穿公司面紗原則找到實質負責人，但事隔二十多年，該脫產的早就脫光了，怎麼可能還會保留財產。律師團搞了3年半，最後可能只得到一份判決，受害人要求賠償逝去的生命、追回喪失的財產，仍然只是夢想！

法律追求的正義是要讓犯罪者受到適當的懲罰，被害者獲得合理的賠償，如果犯罪者得以逃過追訴，或受不到該有的責罰，加害者得以保有犯罪的利益，那法律就失去規範的功能。現行法規不是沒有規範，但有太多的漏洞讓人有機可趁，若不能把這些漏洞填補，法律制度必將崩潰！

就刑事責任而言，可以考慮建築工程事故就其責任大小、傷亡人數及財產損害多寡，仿中國立法例，分別區分刑責，而非只定一個上限。就民事責任而言，在事故未發生前，雖然不能禁止財產移轉，但至少可以要求建商或其他專業人士強化賠償機制。例如，要求建設公司強制保險，否則不發給建築執照及使用執照；要求建築專業人士投保，否則不能辦理簽證；保險公司為辦理承保，必然會對投保者進行必要的調查，更會在起造期間進行各種監督，遇到不良建商也會拒絕投保。另外，也可以要求銀行辦理建築融資時善盡查核責任，對以往沒有實績的建案及建商應從嚴審核放款條件，才能把漏洞逐漸填補，讓正義的實現露出一線曙光。

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。