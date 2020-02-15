　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／維冠案115條命賠7億　建商脫產拿不到的買命錢

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲2016年台南市永康區維冠大樓因地震倒塌，造成115人死104人輕重傷，當時動員全國之力搶救傷患。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2016年台南維冠大樓因地震倒塌，造成115人死亡。三年後團體訴訟求償判建商等人7億多元，若建商已倒閉或脫產，受災戶將求償無門。（圖／資料照）

2016年2月6日的除夕夜，台南維冠金龍大樓倒塌奪走了115條人命，建商林明輝等5人因偷工減料被判刑5年，罹難者家屬及受災戶透過消基會提起團體訴訟求償，歷經3年半訴訟，近日台南地方法院判決建商林明輝等5人及大合公司要損害賠償金4億多元與懲罰性賠償金2億9千多萬元，合計7億多元。

本案為建商林明輝向甲級營造廠大信工程公司借牌蓋維冠大樓，並雇用沒有建築師、技師證照的設計部經理洪仙汗執行建築專業設計，再向具有建築師執照的張魁寶借牌簽證。蓋完後就退場，然後多次改名、成立新公司，四處蓋房子。該案牽扯到台灣建築界長久以來存在的「一案建商」、「營造廠借牌」、「建築師租牌」、「偷工減料」等制度性脫法問題，如不解決，將來類似事件恐層出不窮。

「一案建商」是指一棟房子蓋完後，公司就結束營運。法律上，民眾購買新成屋或預售屋，簽約的對象是建商，如房屋出現裂痕、漏水、剝落，甚至地震發生時房屋倒塌，依契約或民法瑕疵擔保規定，民眾請求賠償的直接對象就是建商，如該建商已倒閉或脫產，將使住戶求償無門。

要蓋房子，從獵地開發、尋覓建築師作空間規劃、找技師做樑柱載重牆面評估、請營造廠施作工程，最後是央請代銷公司銷售，各部分工作都要專家且有專業法規，可以彼此監督、互相制衡。建商蓋房子擔任起造人，其實是作為一個「平台」，要建商統籌規劃各項細節。

照規矩做的成本較高，會壓縮獲利空間，在利益驅使下，不良建商不當「平台」改當「總舵手」，成立營造子公司或與其他公司成立策略聯盟，形式上撇清負責人的責任，或租借專業人士牌照，配合法律的要求，實質上隱身背後掌控各項工程進度，破壞法律原先制衡、監督的設計，減低成本期能提高獲利。這是臺灣建築界普遍存在的現象，「一案建商」更是把這樣的招數發揮得淋漓盡致。

許多建商為壓低建造費用，在設計施工監造的幾個環節中，往往刪除監造費用，或要求設計單位所領取的設計費用中含監造費用，設計單位礙於業務考量只能委屈接受，導致其執行監造時無法落實監造。或建管單位囿於人力，除將許多業務委外審查外，又未能落實查核，都是助長問題發生的因素。

維冠大樓倒塌案中，建商等人遭判5年，與115條人命相比，根本不成比例，被害家屬的怨懟、不滿，還是無法獲得舒緩。雖然社會一片譁然，但這是刑罰的極限，法官沒有判錯，錯在立法者定的刑度太輕。

民事賠償判了7億多元，就算運用揭穿公司面紗原則找到實質負責人，但事隔二十多年，該脫產的早就脫光了，怎麼可能還會保留財產。律師團搞了3年半，最後可能只得到一份判決，受害人要求賠償逝去的生命、追回喪失的財產，仍然只是夢想！

法律追求的正義是要讓犯罪者受到適當的懲罰，被害者獲得合理的賠償，如果犯罪者得以逃過追訴，或受不到該有的責罰，加害者得以保有犯罪的利益，那法律就失去規範的功能。現行法規不是沒有規範，但有太多的漏洞讓人有機可趁，若不能把這些漏洞填補，法律制度必將崩潰！

就刑事責任而言，可以考慮建築工程事故就其責任大小、傷亡人數及財產損害多寡，仿中國立法例，分別區分刑責，而非只定一個上限。就民事責任而言，在事故未發生前，雖然不能禁止財產移轉，但至少可以要求建商或其他專業人士強化賠償機制。例如，要求建設公司強制保險，否則不發給建築執照及使用執照；要求建築專業人士投保，否則不能辦理簽證；保險公司為辦理承保，必然會對投保者進行必要的調查，更會在起造期間進行各種監督，遇到不良建商也會拒絕投保。另外，也可以要求銀行辦理建築融資時善盡查核責任，對以往沒有實績的建案及建商應從嚴審核放款條件，才能把漏洞逐漸填補，讓正義的實現露出一線曙光。

好文推薦

湯文章／刑事簡易判決有違憲嗎

湯文章／有理仍討不回？增訂消滅時效停止制度

湯文章／沒有獨立上訴權就沒有完美的被害人訴訟參與

●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
LIVE／增加販售口罩地點　指揮中心最新說明
快訊／罷韓二階連署書衝破30萬份！最快6月投票
李坤城交往林靖恩7年了！　「臉書報喜」網狂賀
飯店鏡子冒半張臉　夫狂擦30次一直浮出！業者退費：別張揚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

蘇南／從維冠案團體訴訟判賠看專家鑑定報告

台南維冠大樓倒塌案求償「犯罪被害補償金」　法院判7536萬元

維冠大樓案團訟判賠7.1億　黃偉哲：協助災民取得正義

台南維冠大樓5黑心建商判賠7.1億　偷工減料地震倒塌害死115人

「油桶梁柱」被誣衊20年？資深工程師解釋建築工法：非偷工減料！

【震劫之後3】台南維冠大樓原址重建　3樓以下設診所

強震就倒一棟！他舉「4危險老大樓」：拜託買公寓或透天　這2間震後超慘

湯文章／維冠案115條命賠7億　建商脫產拿不到的買命錢

【更生復歸系列影音】艾格諾先生放下刀槍，捲袖做蛋捲

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

畢書盡掰了藏愛8年女友！　 認愛9個月後閃娶新女友

湯文章／維冠案115條命賠7億　建商脫產拿不到的買命錢

【更生復歸系列影音】艾格諾先生放下刀槍，捲袖做蛋捲

快訊／第10例台商出院！新冠肺炎維持18例　355接觸者隔離中

口罩實名制通路擴大！2/16起全台372間衛生所加入販售　7天可買2片

安以軒秀情人節禮物驚見亮點！　左下角盒子露出半截…網傻眼：天價大禮

快訊／罷韓二階連署書衝破30萬份！　

2男為賭金500元互K出人命！她亮西瓜刀嚇阻遲了　妻爆哭：怎麼原諒

喵星人翻箱倒櫃！主人怒阻時...下秒見一堆口罩驚：來報恩的

醫院回收的鈔票「直接銷毀」　陸央行：儘可能以新鈔為主

台南東區南天府佛心發送千片口罩　黃偉哲：將物資留給醫護及醫療需求的人

扶輪社捐贈環保無動力捐血車啟用 鄭文燦：推廣更環保舒適捐血環境

不斷更新／泰國新增1起累計34例　馬來西亞新增2例…其中一人從泰國入境

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

法律熱門新聞

湯文章／維冠案115條命的建商責任

更生復歸影音—艾格諾先生手工蛋捲

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

告訴6月期限　法界：過了就GG

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

住屋漏水相關法律問題

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

雷皓明／消費糾紛都能算爭議款？

給說法／你知道自己被限制出境嗎

蘇南／南方澳新橋重建看緊急採購

更多熱門

相關新聞

檢察官彈劾案公審　監委當庭列檢方疏失

檢察官彈劾案公審　監委當庭列檢方疏失

偵辦曲棍球協會詐領公款案的檢察官陳隆翔遭監委彈劾，司法院職務法庭14日公開審理本案。提出彈劾的監委高涌誠當庭列出陳隆翔辦案的11項疏失，另外陳隆翔也反批高涌誠特定政治立場而提出彈劾，本案程序不合法，請求駁回。由於高涌誠追列多項疏失，與移送範圍不合，受命法官蕭惠芳當庭一一核對，場面尷尬。

更生復歸影音—艾格諾先生手工蛋捲

更生復歸影音—艾格諾先生手工蛋捲

毒販拒捕遭警擊斃　家屬求國賠敗訴確定

毒販拒捕遭警擊斃　家屬求國賠敗訴確定

大法庭首案　詐欺犯仍須強制工作3年

大法庭首案　詐欺犯仍須強制工作3年

2法官翹班嫖妓、收禮　分遭判撤職免職

2法官翹班嫖妓、收禮　分遭判撤職免職

關鍵字：

法律司改人權湯文章維冠案消基會建商脫產台南大地震

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

日男發病擠電車　掀台日網熱議迪士尼

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

李坤城❤林靖恩愛情長跑7年！　臉書報喜「努力打造未來」

她上海返台搭高鐵　電知老公：來接我...被檢舉罰15萬

老婦運屍車後跺腳哭喊「我兒啊」

台商家屬嘆：防疫不是我們的事，是政府的

畢書盡閃婚　8年舊愛驚吐：你沒遵守給我的承諾

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

畢書盡爆認愛3個月分手！

台灣防疫網「兩大挑戰時間點」曝光

醫師作家：2關鍵讓菲律賓撤台禁令

更多

最夯影音

更多
滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面