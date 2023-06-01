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社會 社會焦點 保障人權

霧峰林家花園前車禍！女行人遭重機撞飛...騎士辯：違停車害的

記者許權毅／台中報導

台中市霧峰林家花園附近5月31日晚間發生一起行人遭撞車禍，22歲盧男騎乘要價30萬的Honda CBR500R沿民生路直行，另一名鄭姓女子從巷弄走出，直接遭盧男撞飛。盧供稱，是受到路邊一台林男所有車輛影響視線，才會撞上行人。霧峰分局則表示，現場並無號誌、穿越道，詳細肇責待釐清。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲霧峰林家花園前昨晚發生一起重機撞行人事故，騎士與行人雙雙受傷。（圖／記者許權毅攝）

案發地點就在林家花園前不到50公尺，5月31日21時許，盧男騎乘黃牌重機沿民生路往吉豐路直行，63歲的前霧峰國小家長會長鄭女從一旁社區巷弄走出，當場被盧男給撞上，2人均倒地，全身受多處擦挫傷，被送往亞大附醫治療後無生命危險。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼ 事故發生在21時許，撞擊當下附近民眾趕緊停下來關心，有目擊者證實，遭撞行人是霧峰國小前家長會長鄭女。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

目擊民眾指出，當時就在站在馬路邊，直擊霧峰國小前會長鄭女被撞上，就連鞋子也噴飛到7公尺外，可見撞擊力道之大。一旁五金行業者也證實，傷者就是鄭姓前會長。事故地點前的住戶表示，當下聽到「碰」一聲後出來查看，接著警察跟救護車就趕來了。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼盧男認為是遭路邊一名林男車輛遮擋視線，才會撞上鄭女，要價30萬的重機右側車身刮損。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

霧峰分局表示，盧男並無酒駕，盧男認為是路邊一名71歲林男的車輛違停，才造成視線死角，屬於因果關係。不過，警方表示現場為無號誌路段，也並無行人穿越道，詳細肇事責任仍待送交大釐清。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

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