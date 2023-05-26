違停嚴重！門口機車1個月被撞4次　店家哀號：好好開車很難嗎？

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市彰美路店家商家林立，路邊違停造成車禍頻傳，店家埋怨停在門口的機車一個月至少被撞4次，「好好開車很難嗎」，彰化警分局也前往現場，表示彰美路常因停車引發擦撞事故，將針對該路段的違規停車及道路障礙部分加強取締。

▲彰化彰美路店家前單車及機車經常被撞倒警方前往。（圖／記者唐詠絮翻攝）

店家po文指出，住在彰美路一段一年了，「店門口直接被佔滿無法出路」，放在店家前的機車也經歷十多次撞擊，「機車不是買來給撞免錢的」、「好好開車很難」、放在店門口的路障也被拿走，到底要怎麼做才能改善呢。

▲警察也將店家前路障移位。（圖／記者唐詠絮翻攝）

當地居民點名說，其實不只在彰美路、包括大村台一線及員林市林森路等地也經常見到，因為不好停車，白線與店家距離短、又時要閃行人、也停滿汽機車，碰到貨車要運送貨品要臨停時，發生事故不足為奇。

彰化警分局第五組組長汪振豪指出，分局尚未接獲彰美路相關報案，但強調，若是在道路堆置物品或是堆放足以妨害交通之物，依《道路交通管理處罰條例》第82條，可處1200元至2400元罰鍰，另外針對彰化市彰美路路段因停車秩序容易引發擦撞事故的狀況，將針對該路段的違規停車及道路障礙的部分加強整理。