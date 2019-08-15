湯文章／正義女神若掀開蒙眼布　從聲請法官迴避看公平法院

▲正義女神如掀開蒙眼布，即使手持正義的天秤，也難令人信賴。（圖／視覺中國CFP）

日前最高法院針對一則有關違反《公職人員選舉罷免法》案件（108年度台抗字第921號），裁定准許當事人聲請法官迴避，判決書內容寫到：「法官不唯有責亦須自我期許應依據法律公正而獨立進行審判，然遇法官與案件有利害關係及其對案件恐存預斷成見之情形，雖不代表裁判即是不公正，但單是有利害關係及預斷成見疑慮之外觀，便足以腐蝕司法公信力之基礎」，文字鏗鏘有力，令人佩服！

法官迴避制度的爭議，在訴訟程序進行中經常發生，目前法律規定有法定自行迴避及當事人聲請迴避兩種。有法定迴避事由仍參與裁判，判決當然違背法令，所以法官都會自行迴避，否則判決寫得再好，也是做白工。在法院內部行政作業上，承辦法官都會上簽呈給庭長、院長核准後改分，因此鮮有應迴避未迴避的情狀發生。

另外，實務上也常見法官為了避嫌，怕惹人爭議而自請迴避的情形，例如，配偶擔任檢察官起訴的案件、配偶任職下級審裁判後經上訴的案件，甚至於配偶擔任辯護人的案件等等，法院在分案時，分案室就會主動避開而分給其他法官；或也常有法官對於與其熟識的門生故舊、遠房親戚的案子主動自行迴避。因此，所有迴避的爭議都是出在當事人聲請迴避，不被准許的情形。

由於傳統的實務見解認為，要有事實足認法官執行職務有偏頗之虞才能成立，亦即法官「對於訴訟標的有特別的利害關係，或與當事人有密切之交誼或嫌怨或有其他故舊恩怨情形」，而有沒有這項事實要依客觀上的證據來認定，不是當事人主觀臆測或不滿意見就可以成立的，所以要求當事人釋明法官有上述事由，根本不可能。因此，事實上聲請迴避成功的案例，猶如鳳毛麟角，法官迴避制度形同具文。

可是法官對於聲請迴避案件為什麼都不准呢？箇中原因應出在，法官有自信不會將私人的感情、意識等因素帶到案件裡，自認執行職務時不會偏頗。但是，自信只存在法官內心，有沒有偏見與預斷，外界無從得知，而迴避制度設計的目的，既是為了維護公平法院，因此客觀上要有相當理由讓當事人相信，法官執行職務是公正客觀且中立的，若對其中立與公正的立場有所質疑時，即應構成迴避事由。

例如，法官就同一案曾經參與上級審裁判，嗣因調回下級審又承辦該案件；就同一案件曾經參與同審級裁判，上級審發回後又續辦該案件；就同一案件曾經參與共犯裁判或該共犯以證人身分訊問之裁判；曾參與再審案件的原確定判決的歷次裁判程序；曾參與同一案件的民事、少年程序等等，以上情形法官實際上已經就案件實質內容有所涉獵，也產生了一定的心證，法官能否本於客觀中立與公正的立場參與審判，足令人產生合理懷疑，難再讓人相信其內心不會有偏見或預斷的結果，因此法官都應該自行迴避，或依當事人聲請裁定迴避。

至於當事人每每於訴訟程序進行中，經常以法官問案態度不佳、不依當事人聲請更改庭期、對於聲請調查的證據不調查，以及依職權調查未聲請調查的證據等事由聲請法官迴避，其目的大多是為了藉由聲請法官迴避來阻撓案件的進行，或是認為法官未依其聲請進行這些訴訟行為，會產生不利的結果，主觀上認為法官執行職務有偏頗，這就可能是臆測或不滿的成分居多，應該不是聲請迴避的事由。

司法是正義的最後一道防線，公平法院更是正義存在的保證，但公平法院的建立必須依賴法官執行職務的公平性與中立性，若法官執行職務的公平性與中立性遭到質疑，即應構成迴避事由。誠如上述最高法院裁定內容，「正義不僅必須被實踐，而且必須以人民看得見的方式加以實踐；正義女神如掀開蒙眼布，即使手持正義的天平，也難令人信賴」。現行司法實務對於當事人聲請迴避一概不准的態度，就是無法以人民看得到的方式來實現正義，也是公平法院建立的最大障礙，唯有徹底加以移除，台灣司法公信力才能更往前邁進。

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。