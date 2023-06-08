金頭腦名醫孔繁錦遭控性侵　判刑4年定讞名醫將入監執行

▲金頭腦名醫孔繁錦性侵案定讞，將發監執行。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

號稱至聖先師孔子第74代後人的精神科名醫孔繁錦，曾在電視益智節目《金頭腦》奪得總冠軍，被封為「全台最聰明醫師」。但他遭控在診間性侵女病患，一二審均判刑4年，其中孔男曾表示，對方開出的500萬元賠償金太高，無法和解。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞，名醫將發監執行。

判決指出，孔男2021年4月間，在新北市三重區他所經營的診所內為一位女病患看診，趁著女病患一人在診間後方休息室的機會，摸進休息室，鎖門後強吻女病患額頭，並開始撫摸女病患大腿、臀部。女病患驚醒大喊「不要」、「不行」，但孔男並未停手，持續進逼，指侵得逞。

女病患遭侵犯時抵抗、雙腳亂踢，踢翻點滴架後引起巨大聲響，孔男才罷手，讓女病患離開診間。女病患隨即傳訊給友人，「我剛剛被身心科醫生指姦」、「我剛去看身心科醫生時被侵犯」、「我知道他很容易逃脫」、「我一直說不要和閃躲，但他還是有把手伸進我的內褲」。女病患之後報警，檢警對孔男提起公訴。孔男一審遭判刑4年。

案件上訴二審時，孔男仍否認犯罪，甚至在開完庭後，還對記者表示「有開了一個調解庭，對方提要賠償500萬，這部份實在太困難了。現在還在等進一步的發展，希望說報導的內容不要影響到法官的判決。」企圖影響營造被害人獅子大開口的形象。但二審院除了根據部分客觀證據外，也發現孔男在案發之後打電話給被害人，表示「我要跟妳說對不起」、「保證以後不會不敢不能再犯了」，高院認為這絕非通常醫病關係所能想像，顯然有罪，因此二審仍判刑4年。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞，孔男即將發監執行。

孔繁錦號稱孔子第74代孫，曾征戰《金頭腦》等各大益智節目，打敗工程師、名嘴、高材生等各方好手，贏得冠軍及最高額獎金，打造個人博學多聞形象，被封為「全台最聰明醫師」，但他近年來卻捲入多起性侵案件。除了本案定讞外，檢方前年偵辦期間還有一名遭性騷擾的女病患，最後因達成和解撤回告訴；另外檢方也還另外立案，偵辦他涉嫌性騷擾另一名女病患的案件。