南投國、高中生電子煙使用率與全國相仿　《菸防法》修法已全面禁止

▲南投縣衛生局針對販菸業者進行輔導。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府統計，全縣國中學生及高中職學生電子煙使用率分別為3.9%及8.8%，與衛福部國民健康署最新公布（110年）全國國、高中職生使用率3.9%及8.8%幾乎相同；青少年使用電子煙的原因，以「朋友都在吸」最多（國中生34.8%、高中職生26.7%），「口味或味道較好」則分別有16.7%與21.4%。

縣府衛生局指出，根據2018年美國國家科學工程與醫學研究院報告發現，使用電子煙的青少年、年輕人會增加使用菸品的風險，成為持續吸菸者，並導致咳嗽、氣喘症狀惡化；青少年若曾在2年內吸過電子煙，其嘗試紙菸的機會是沒有吸過電子煙青少年的6倍。

近年來業者不斷推出新類型產品，及使用誘人味道的添加物，吸引青少年嘗試或購買使用電子煙，亦透過網路社群平台大量散播電子煙資訊之行銷手法，刻意不提其對健康的危害，以「減少有害物質暴露」、「菸草替代品」、「幫助戒菸」、「煙霧少」、「清香的口味」等行銷文字，藉以誤導民眾，逐漸經由各種管道進入國內，嚴重威脅青少年健康。

▲南投縣衛生局於電子煙實體店面進行宣導。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松表示，《菸害防制法》修法後，已將電子煙及加熱煙納入管理，禁菸年齡從18歲提高至20歲，且任何人不得供應菸品、指定菸品必要之組合元件給未滿20歲者，他呼籲青少年們切勿以使用電子煙為戒菸的藉口，反陷入菸品危害；面對菸商不斷推陳出新菸品及尼古丁產品，以吸引青少年使用，需各界攜手築起拒菸防護網，相關資訊可上南投衛生局網站查詢（https://www.ntshb.gov.tw/）。