　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼15歲少女遭11男多次性侵　警察老師村長都是色狼！恐處死刑

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲這起性侵案件曝光是因為受害女子私處疼痛，擔心影響生殖系統，才告訴父母她被性侵的遭遇。（示意圖／CFP）

中央社記者李宗憲雅加達31日專電

印尼中蘇拉威西省發生一起未成年性侵案，一名15歲女子從去年4月至今年1月遭到11名男子性侵，犯案男子包括村長、老師和一名警察。目前受害女子身心受創，正在醫院接受治療，當局下令徹查。

印尼媒體報導，中蘇拉威西（Sulawesi Tengah）巴利吉茂桐縣（Parigi Moutong）發生一起駭人聽聞的未成年性侵案，有名15歲女子遭到11名男子性侵，日前在母親的陪同下向警方報案，當時女子仍有腹痛及心理創傷，警方隨即將女子送醫治療。

印尼「羅盤報」（Kompas）報導，巴利吉茂桐縣警察局長尤迪（Yudy Arto Wiyono）表示，自2022年4月至2023年1月有11名嫌犯對女子性侵；根據該女子說法，性侵她的男子包括村長、老師和警察。

尤迪說：「受害者稱，她是在餐廳工作時認識這些男子，並在金錢的誘惑下被說服（發生性關係）。價錢從5萬至50萬印尼盾（約新台幣100元至1000元）不等。」尤迪也指出，這些男子還會買衣服或手機給受害者。

警方在審訊過程發現，這11名嫌犯不只一次性侵該女子，在旅館和車子內等多個地點對女子多次性侵。另外，警方也懷疑這些嫌犯利用毒品和利器威脅受害者，並稱部分嫌犯彼此互相認識。

警方根據醫院驗傷結果已將10人列為嫌犯，目前已逮捕5人，正持續調查。

印尼「點滴網」（Detik）報導，這起性侵案件曝光是因為受害女子私處疼痛，擔心影響生殖系統，才告訴父母她被性侵的遭遇。目前受害女子心理和生理狀況持續惡化。

中蘇拉威西保護婦女兒童聯盟的薩瑪（Salma Masri）說，受害女子很壓抑，該機構將持續關心這名女子的身心健康並提供法律援助。

這起未成年性侵案震驚印尼社會，當局下令徹底調查。印尼婦女與保護兒童部副部長納哈爾（Nahar）昨天強烈譴責這一事件，並要求執法單位徹底調查。

納哈爾說：「嫌犯可能被處以死刑、無期徒刑或最多20年的監禁。」並補充說，嫌犯還可能被公布身分、處以化學閹割或安裝電子檢測裝置等懲罰

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
高科大爆弊案！　總務長圖利弟弟千萬遭聲押
25歲女豬仔遭「性侵、熱鐵烙膚」　園區37天生不如死
黃仁勳狂讚「這道菜」好吃又可怕！　餐廳被挖出
女私密自拍遭外流！　「身分證、護照」都被PO網
快訊／賓士撞護欄起火！　年輕男女搶救中
5億高中生靈前放iPhone 14！　高大成：Call Me
「大王具足蟲」拉麵登CNN！　外國網友嚇飆3字經

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國寺廟再傳醜聞！　住持「下半身赤裸」要男孩幫自慰

印尼15歲少女遭11男多次性侵　警察老師村長都是色狼！恐處死刑

發文挺改革「竟被抓去關」　沙烏地女權人士使用hashtag也成罪名

人妻公園哺乳被性侵　「5分鐘音檔曝光」崩潰哀求：孩子就在旁邊

凱特說溜嘴！喬治王子被要求「幹活」　學校放假得去牧場搬飼料

淪豬仔想逃離園區　25歲女遭「性侵、熱鐵烙膚」恐怖37天生不如死

在女同事口罩上「抹體液」！警DNA鑑定揪犯人　日男下場慘了

台灣爆紅「大王具足蟲」拉麵！CNN專訪老闆　外國網友嚇瘋飆3字經

俄羅斯煉油廠失火　州長指控烏克蘭發動無人機攻擊

首爾「警報亂響」要求避難引民眾恐慌　市長道歉：我認為不是誤發

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

黃仁勳撂台語「小心跌倒」　跟記者、民眾合照超親切

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

張韶涵錄製節目「忽然失聲」！　靠打針上台：我從不是完美的QQ

泰國寺廟再傳醜聞！　住持「下半身赤裸」要男孩幫自慰

印尼15歲少女遭11男多次性侵　警察老師村長都是色狼！恐處死刑

發文挺改革「竟被抓去關」　沙烏地女權人士使用hashtag也成罪名

人妻公園哺乳被性侵　「5分鐘音檔曝光」崩潰哀求：孩子就在旁邊

凱特說溜嘴！喬治王子被要求「幹活」　學校放假得去牧場搬飼料

淪豬仔想逃離園區　25歲女遭「性侵、熱鐵烙膚」恐怖37天生不如死

在女同事口罩上「抹體液」！警DNA鑑定揪犯人　日男下場慘了

台灣爆紅「大王具足蟲」拉麵！CNN專訪老闆　外國網友嚇瘋飆3字經

俄羅斯煉油廠失火　州長指控烏克蘭發動無人機攻擊

首爾「警報亂響」要求避難引民眾恐慌　市長道歉：我認為不是誤發

對婚禮無感！她想把錢省下來「做1事」　過來人點頭：非常划算

台大弟啃老「泡茶上癮」　每月伸手討5萬！爸爸不敢退休

貓咪不愛喝水！奴才放「巨大黑色臉盆」實測傳說　網看完照片笑翻

估第4波新冠疫情「延續至7月中」　公衛專家：中重症人數上升2倍

快訊／陳建仁第一個立院會期結束　赴立院與朝野黨團致意

19系統153萬戶上架CH48過關　《三立iNEWS》7月起停播政論節目

獒犬狠咬騎士！小腿血腫　有綁繩索未戴口罩...飼主下場曝

黃弘毅度過車禍低潮生涯首升一軍　恰總期待：看看他的能耐

颱風瑪娃奔向日本　星宇、虎航明「取消航班」一次看

近6萬本好書69元起　網路書店推上半年最優惠曬書市集

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

國際熱門新聞

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

夫妻收養6歲女童　竟是「成人偽裝」想害全家

馬斯克發文揭「手機空間」　驚見Pornhub

密碼錯太多次！他iPod「被鎖10年」還能用

快訊／北韓射彈！　南韓首爾發警報：隨時準備撤離

日氣象廳：瑪娃七級暴風圈籠罩「半個台灣」！

影片曝！露奶妹遭酒吧保全打趴　轎車輾拖70公尺亡

快訊／北韓發射導彈　日本沖繩發佈緊急警告

東京醫科大學蓄意扣分刷掉女考生判賠

台爆紅「大王具足蟲」拉麵登CNN　網友嚇瘋

瑪娃直奔沖繩！知事籲「非必要勿外出」

快訊／北韓飛彈「空中爆炸」 　日韓取消警報

女歌手當眾脫褲　駕駛艙露出肉色渾圓

輝達市值站上1兆美元　史上第8家企業達里程碑

更多熱門

相關新聞

泰國住持「下半身赤裸」要男孩幫自慰

泰國住持「下半身赤裸」要男孩幫自慰

泰國又傳僧侶醜聞，東部巴真府一名佛寺的住持要求男孩替他自慰，而影片在網路上曝光後，他也承認犯行，並稱這樣的行為已經持續了4至5個月。

女公園哺乳被性侵　警曝光5分鐘音檔

女公園哺乳被性侵　警曝光5分鐘音檔

25歲女想逃離園區　遭性侵囚禁37天

25歲女想逃離園區　遭性侵囚禁37天

里港警深入原鄉　宣導合法自製獵槍

里港警深入原鄉　宣導合法自製獵槍

飛泰玩遭下藥　陸百萬女網紅「傳是炒作」！

飛泰玩遭下藥　陸百萬女網紅「傳是炒作」！

關鍵字：

印尼性侵未成年警察村長老師東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

口罩男「正妹妻出軌親密照」曝光！小王緊摟親親

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

快訊／44歲葉家妤懷第三胎！　家人傻眼「驚喜變驚嚇」

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

口罩男妻出軌道歉了！「生病後才幹這事」

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

許仁杰被爆「失控扯傷懷孕4月老婆」

黃仁勳背後的女人！　英文她教的：虧欠他們太多

北市女貪官　月花30萬做醫美還養法師

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家：不太妙

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面