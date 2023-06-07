學生情侶超商倉庫搞出人命！她討5000墮胎被拒　怒告男友性侵

▲女子因為追討5000元墮胎費不成，指控男友涉嫌強制性交猥褻等罪。（示意圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

張姓男子前年和1名未成年女友交往期間，意外讓女友懷孕，女友向張男要5000元去做人工流產被拒絕，憤而到警局控告張男涉嫌多次性侵，因2人都還是學生，校方性平調查發現，被害人在幾次發生性行為時都有配合張男要求，評議結果不成立，台北地檢署檢察官則認為，被害人對遭性侵的次數和時間說法前後不一，7日以罪嫌不足處分不起訴。

被害女子指控，在2021年4月初，曾遭張男強制性交、強制猥褻3次，地點除了旅館，還有她工作的便利商店倉庫，由於張男一度傳拘不到，還因此被通緝，直到信義分局將他緝捕到案時，張男全盤否認犯行，強調雙方是男女朋友，發生性關係都是你情我願，只是因為他不願意給被害人5000元去做人工流產，才會被報復提告。

由於這對男女分別在不同學校就讀，經協調統一進行性平調查後，發現女方曾應張男要求，先去旅館開房間，洗好澡，躺在床上等張男，過程十分配合，因此評議指控不成立。

檢察官調查後也認為，被害女子所稱受害時間，從一開始的4月初，到後來一直改變4中甚至是5月份，性侵次數也變來變去，說詞始終都不攏，此外，被害女子聲稱在便利商店倉庫內遭性侵，但當時商店營業中，不時會有客人往來，被害女子卻沒有像是遭性侵的人一樣有反抗掙脫呼救等舉動，因此不採信被害人指控，以罪嫌不足處分不起訴張男。