菸品風險評估收費要價上百萬　社福團體批菸防法配套不完善

▲菸害防制法上路，但是風險評估竟要價上百萬，且民眾質疑配套根本不完善。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

菸害防制法修正法案在3月份正式上路，加熱菸要經過風險評估才可上市，但有社福團體表示，風險評估審查至今仍未訂標準，配套措施都有缺漏，所以新的法規無法實施，有想辦理加熱菸風險評估的民眾表示，風險評估竟然要收費上百萬元。

社福團體6日在北市台大校友會館開記者會指出，菸害防制法修法雖然三讀通過，在20223年3月份上路，但風險評估審查至今仍未定標準，關於申請表格、收費專戶、審查樣品的進口專案申請等配套措施都有缺漏，導致新的法規遲遲無法施行，民眾也無法提出健康風險評估審查申請，指控國健署行政怠惰。

資深媒體人彭華幹也跳出來表示，新菸防法上路後，國健署一直沒有核定菸品的健康風險評估方式，返國台人攜帶就會被依法裁處。

1名女子就因為國健署公告「指定菸品健康風險評估審查辦法」至今都沒有審查標準、如何收費等配套措施，2019年出國從日本返台，被查扣的加熱菸因為沒有通過評估，因此無法領回，最終將面臨被銷毀命運。

新法上路後，被查扣的人會被罰5萬至500萬元罰款，但是審查機制不完備，所以可能就要面臨罰款問題。

彭華幹強調，根據關務署統計，自2017年至今查扣將近8萬5000條、約1700萬支加熱菸，其中，在菸防法新制上路前被查扣的有5萬7000條，6月22日都將被銷毀，這是因為健康風險評估報告一直在國健署卡關，民眾才無法領回被查扣之物。