　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

菸品風險評估收費要價上百萬　社福團體批菸防法配套不完善

▲▼菸害防制法上路，但是風險評估竟要價上百萬，且民眾質疑配套根本不完善。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲菸害防制法上路，但是風險評估竟要價上百萬，且民眾質疑配套根本不完善。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

菸害防制法修正法案在3月份正式上路，加熱菸要經過風險評估才可上市，但有社福團體表示，風險評估審查至今仍未訂標準，配套措施都有缺漏，所以新的法規無法實施，有想辦理加熱菸風險評估的民眾表示，風險評估竟然要收費上百萬元。

社福團體6日在北市台大校友會館開記者會指出，菸害防制法修法雖然三讀通過，在20223年3月份上路，但風險評估審查至今仍未定標準，關於申請表格、收費專戶、審查樣品的進口專案申請等配套措施都有缺漏，導致新的法規遲遲無法施行，民眾也無法提出健康風險評估審查申請，指控國健署行政怠惰。

資深媒體人彭華幹也跳出來表示，新菸防法上路後，國健署一直沒有核定菸品的健康風險評估方式，返國台人攜帶就會被依法裁處。

1名女子就因為國健署公告「指定菸品健康風險評估審查辦法」至今都沒有審查標準、如何收費等配套措施，2019年出國從日本返台，被查扣的加熱菸因為沒有通過評估，因此無法領回，最終將面臨被銷毀命運。

新法上路後，被查扣的人會被罰5萬至500萬元罰款，但是審查機制不完備，所以可能就要面臨罰款問題。

彭華幹強調，根據關務署統計，自2017年至今查扣將近8萬5000條、約1700萬支加熱菸，其中，在菸防法新制上路前被查扣的有5萬7000條，6月22日都將被銷毀，這是因為健康風險評估報告一直在國健署卡關，民眾才無法領回被查扣之物。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
台積電夫妻婚變！愛上年輕女工程師　他拋棄年薪400萬妻子
亞洲今年底恐淪重災區！盲眼龍婆預言「毀滅核災」　百萬人死亡
快訊／大雷雨轟5縣市　「警戒範圍」出爐
快訊／李靚蕾嗨慶「打贏官司」　王力宏反擊開嗆：自我感覺勝訴
快訊／狼師變校長！　遭請假調查
罰則提高！　未停讓行人將噴6000元
快訊／6歲男童泡澡暴斃　父疑凌虐遭收押
快訊／對流雨彈來襲！　8縣市「大雨特報」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

社區頂樓鐵皮驚見腐爛男屍！　與他同搭電梯...鄰居：身上有酒味

豐原童疑遭父打到昏迷...竟「被帶去泡澡」溺斃　解剖見新傷鐵證

菸品風險評估收費要價上百萬　社福團體批菸防法配套不完善

台積電夫妻檔婚變！　愛上年輕女工程師...他拋棄年薪400萬妻子

南投某國小校長遭控性騷！車上「放平」女學生座椅　縣府回應了

快訊／豐原6歲男童泡澡暴斃「全身多處新舊傷」　父疑凌虐遭收押

高雄鹽埕里長選舉冒幽靈人口　候選人夫妻遷33親友戶口下場曝

斗六郊區驚見紅衣男屍　丟包者抓到了！法醫所鑑定死因

就是不繳！他拒補稅1331萬被管收　逃稅資金買股市值破5千萬

學生情侶超商倉庫搞出人命！她討5000墮胎被拒　怒告男友性侵

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

社區頂樓鐵皮驚見腐爛男屍！　與他同搭電梯...鄰居：身上有酒味

豐原童疑遭父打到昏迷...竟「被帶去泡澡」溺斃　解剖見新傷鐵證

菸品風險評估收費要價上百萬　社福團體批菸防法配套不完善

台積電夫妻檔婚變！　愛上年輕女工程師...他拋棄年薪400萬妻子

南投某國小校長遭控性騷！車上「放平」女學生座椅　縣府回應了

快訊／豐原6歲男童泡澡暴斃「全身多處新舊傷」　父疑凌虐遭收押

高雄鹽埕里長選舉冒幽靈人口　候選人夫妻遷33親友戶口下場曝

斗六郊區驚見紅衣男屍　丟包者抓到了！法醫所鑑定死因

就是不繳！他拒補稅1331萬被管收　逃稅資金買股市值破5千萬

學生情侶超商倉庫搞出人命！她討5000墮胎被拒　怒告男友性侵

向性騷擾說NO！桃市婦幼局明年成立　張善政：性騷防治第二防線

社區頂樓鐵皮驚見腐爛男屍！　與他同搭電梯...鄰居：身上有酒味

716億分之一機率！女神預言「我會再中獎」　2個月內連中2次3千萬

一張面膜敷到「值回票價」！先擦前導、再用面罩，每一滴精華都不浪費

失意男暗夜蹲坐5m高水管！2好友和妹妹找到他　警及時救援

作家搭小黃「零錢不用找了」　他心疼列8原因！一票人秒懂

南投縣抽驗蔬果25%農藥殘留超標　這賣場大黃瓜、祕魯葡萄出包

近500家上市櫃董事會全男性　專家：女性可從3面向強化公司治理

柯文哲自信有和中國對話實績　指國民黨「對中國過於順從」

很多人都寫錯！「肺」正確寫法曝光　網驚呼+1：現在才知道

女墜重陽橋卡橋墩　身體懸空胞姊緊抓…驚險救人畫面曝

社會熱門新聞

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

5億高中生毒物驗了1000多種　律師喊：採證範圍不夠

王瞳車禍現場照曝！進電視台前「與機車對撞」

女過馬路等18秒沒人讓　慘遭機車撞飛

女警騎車飆國道抓違規　警改口不罰原因曝

獨／保六警騎車上班遇死劫　倒地重創影片曝

屏東死亡競速賽2死3傷　主揪：不敢再辦了

高大成：最可能是氯化鉀殺死高中生

即／自來水管線爆！新莊淹水電線桿也倒了

即／志明牛肉拉麵遭惡搞發文　業者提告

瑞典坦克駕駛身分曝！猛撞釀「3死1重傷」

RISU瘋傳私密影像　律師：可判10年半

屏東試車追撞2死　催油門燒胎畫面曝

更多熱門

相關新聞

世界無菸日！50名媽媽立院陳情

世界無菸日！50名媽媽立院陳情

5月31日是世界無菸日，媽媽團體又再度走上街頭抗爭，主要在立法院外陳情，希望衛福部國民健康署能夠在紙菸上市時，能夠先進行健康風險評估審查才能上市，現場聚集超過50名媽媽以及家人到場，北市中正一分局也動員警力維持秩序。

陳時中分享戒菸成功靠「5個字」

陳時中分享戒菸成功靠「5個字」

《菸防法》新規上路！戒菸意願增3成

《菸防法》新規上路！戒菸意願增3成

出國偷帶「加熱菸」回台　最重可罰500萬

出國偷帶「加熱菸」回台　最重可罰500萬

中榮埔里分院推LINE戒菸官方群組

中榮埔里分院推LINE戒菸官方群組

關鍵字：

菸害防制法加熱菸風險評估

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

李靚蕾全說了！罕見公開打官司過程　收勝訴通知：想大哭尖叫一場　

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面