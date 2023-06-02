噁男逼3少女拍裸照「別開特效才清楚」　還拐宮廟旁野戰...下場曝

▲患有「性偏好症」的陳男在網路上專挑未成年少女，恐嚇拍裸照給他看，甚至約到宮廟附近發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者蔡怡萍／台北報導

宜蘭一名陳姓男子在臉書認識3名未成年少女，要求少女拍攝裸照，事後又威脅少女持續提供不雅照片，否則就要將照片放上網，他甚至還誘拐其中一名少女2度到寺廟附近性交。法院一審依引誘使兒少製造猥褻行為之電子訊號、對未滿十四歲之女子為性交行為等罪，判處陳男期徒刑6年10月，上訴後遭到高等法院駁回。

陳男2020年2月間，以臉書邀約就讀國小6年級的A女，2度到宜蘭某宮廟附近發生性行為，之後又以「我有妳把柄，妳繼續這樣回話，試試看」、「已讀不回，等著紅吧妳」、「不用跟我耍白痴」、「看妳要讓同學看妳那兩片大XX還怎樣」等語，恐嚇A女拍攝裸露照片給他。

隨後2020年10月間，陳又在網路上認識另名未成年少女B女，並誘使對方提供裸照，之後見B女不再理他，於是回傳對方先前拍的裸照，並說「放上網路臉書了，妳家人或同學我也會傳給他們看的」、「我在妳昨天出去玩打卡的底下留言，放上妳的裸照跟影片」、「裝死沒關係，放了自己去跟妳媽解釋」，脅迫B女再拍攝，但未得逞。

2021年4月，陳同樣在網路上要求未成年C女拍裸照；C女的母親發現女兒與陳男的訊息，在網路上佯裝成女兒跟陳男說「下禮拜要段考，在這之前我沒辦法上網了」。陳男讀完訊息後非常生氣，傳「所以什麼時候能上網」、「裝死沒關係，讓妳照片給大家看」、「傳給妳同學看了，說很喜歡很好看」等語威脅，讓C女心生害怕，C女與媽媽向警方報案，警方持搜索票到陳住處搜索，進而揭發一連串噁心犯行。

法官審理認為，陳男傳給少女的訊息中，充滿「不要開特效啦、會糊掉」，「不夠啊、拍全身、看到下面」、「摸摸看什麼感覺」、等各種引導話語，利用她們年幼懵懂，誘使、威脅她們拍攝裸照，嚴重侵害少女性與身體的自主決定權。

審酌陳男坦承犯案，就醫診斷患有「非特定的性偏好症」持續治療中，顯見精神心理狀況不良，減輕其刑，一審依犯引誘兒少製造猥褻行為之電子訊號、對未滿14歲女子性交等罪，判處陳男應執行有期徒刑6年10月，又依恐嚇危害安全罪，處陳有期徒刑4月、可易科罰金；案件經上訴高等法院後，認為量刑無違誤，駁回上訴。