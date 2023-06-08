年底前還有「6區通勤月票」要上路！方案曝光　花蓮最低99元

▲交通部亮相北中南3大生活圈通勤月票。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南11縣市、3大生活圈通勤月票7月1日上路，另還有9縣市包括桃竹竹苗生活圈、雲嘉嘉南生活圈、北宜生活圈，以及花蓮縣、台東縣、澎湖縣等，總計6區通勤月票也將拚年底前上路，其中花蓮縣內通勤月票最低價僅99元。

北中南三大生活圈通勤月票7月1日上路，其中城際通勤月票部分，北北基桃生活圈通勤月票1200元；中彰投苗生活圈月票台中市民699元、非台中市民999元、南高屏生活圈月票999元。

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都市內通勤月票，則包括台中市月票市民299元、非市民599元；彰化縣通勤月票699元；南投縣通勤月票699元；台南市通勤月票不含台鐵299元、含台鐵399元；屏東縣通勤月票不含台鐵299元、含台鐵399元；高雄市通勤月票399元。目前北北基桃通勤月票僅提供悠遊卡使用，中彰投苗生活圈適用悠遊卡、一卡通，南部使用MeN-Go實體卡。

除三大生活圈11縣市外，另還有9縣市也將推出通勤月票，公路總局局長陳文瑞表示，全台22縣市除金門、連江外，全國20縣市都有提出通勤月票方案，其中北中南三大生活圈11縣市已經核定，另還有9縣市，將協助該9縣市年底前推出通勤月票方案。

▲交通部亮相北中南3大生活圈通勤月票。（圖／記者李姿慧攝）

根據規劃，除北中南三大生活圈外，另9縣市規畫方案中，還將新增三大生活圈，其中桃竹竹苗生活圈研擬桃竹竹苗城際通勤月票999元、桃竹竹通勤月票799元、竹竹苗699元、竹竹288元。

北宜生活圈則規劃宜蘭縣內通勤月票750元、北宜國道通勤月票1800元、北宜國道及雙北2300元；雲嘉嘉南生活圈方案則在規劃中。

此外，花蓮、台東和澎湖則將各別推出各自的通勤月票，其中花蓮縣內通勤月票99元，若含台鐵通勤月票299元，含台鐵和公路客運通勤月票399元。台東縣內通勤月票則規劃299元。至於澎湖縣則仍在規劃中。