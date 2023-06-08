東縣環保局焚化再生粒料　製作精美限量摩艾石像筆筒免費索取

▲環保局11日環教宣導活動，限量摩艾石像筆筒供免費索取。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣環保局將於11日上午9點至下午2點在永續方舟館門前草坪舉辦「環境教育嘉年華」市集，當天將設攤辦理焚化再生粒料宣導，民眾可透過現場簡易問答互動，即可免費獲得焚化再生粒料摻配製作而成的摩艾石像限量筆筒，預計送出250份。

環保局指出，活動當天贈送的摩艾石像筆筒，係使用焚化再生粒料摻配製作，所謂焚化再生粒料是由垃圾送至焚化廠燃燒處理後，將產生的底渣利用特殊處理程序，轉化成的產品，為嚴格管理所產製。依據環保署公告的「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」，焚化再生粒料可再利用於基地及路堤填築、道路級配粒料底層及基層添加物、港區填築、控制性低強度回填材料、低密度再生透水混凝土、瀝青混凝土、磚品、用於紐澤西護欄及緣石的水泥製品及水泥生料等用途，用途非常多元，將檢驗合格的焚化再生粒料再利用公共工程，不但可節省公庫支出，減少天然土石等資源使用，更能使廢棄物資源循環零廢棄，朝永續環境邁進。

環保局進一步指出，未來將推動焚化再生粒料運用於台東縣內公共工程，為確保公共工程品質，環保局將持續推動焚化再生粒料再利用各項政策，推廣並嚴格把關及控管焚化再生粒料品質，使台東縣各工程單位用的安心，讓民眾放心，以達「資源永續循環再利用」目標。