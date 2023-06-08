縣府攜手台東大學廉政講堂第2彈！公共工程及食品安全大解密

▲台東縣政府，以「公共工程」及「食品安全」為主軸，前進東大校園開講。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升青年學子公民參與度，台東縣政府政風處於112年度攜手國立台東大學合作辦理「廉政講堂」計畫，於7日偕同台東縣衛生局、台東市公所及縣府工程督導小組，前進東大校園開講，以「公共工程」及「食品安全」為主軸，與東大學生進行課堂對話交流。



政風處表示，此次課程邀請台東市公所政風室主任温庭瑩，說明政風單位在公共建設歷程中擔任的角色，如透過採購監辦、工程品質督導機制，把關公共工程品質、協助機關建構採購廉政平臺，防止不當外力介入等，讓與會學子體認廉政之重要性。

另邀請工程督導小組委員解密最為常見的道路工程施作工法及縣府公共工程品質管理制度，透過工程倫理相關案例解析，使青年學子體認貪腐可能衍生之公共安全問題，期待青年學子與縣府攜手合作，發揮「全民督工」精神，如有發現施工不當情形，可透過政府電子採購網查找更多採購訊息，或依工程告示牌所揭示之資訊，聯絡主辦機關單位處理，共同維護台東縣公共工程品質。



政風處指出，開講當日適逢世界衛生組織(WHO)訂定之「世界食品安全日」，為提升學子對食品安全問題的認識，課程也邀請衛生局食品藥政科科長卓金津解說政府食品安全管控政策，進行食安稽核時，也由政風人員陪同，以避免廉政倫理事件發生，確保食安稽查程序正義；東大學生提到，離鄉背井求學的大學生多是外食族，食安政策有賴政府確實執行稽查，方能守護學子健康。

政風處進一步說明，這次活動將公共工程及食品安全議題帶入大學校園，未來也將透過「廉政講堂」系列課程，積極與青年學子對話交流各項公共議題，「綻放青年思維活力」與地方共生共榮。