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關山工商籃球隊員球鞋「開口笑」　產科醫捐贈球衣球鞋助圓夢

▲產科醫生捐贈新球衣球鞋予關山工商籃球隊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲產科醫生捐贈關山工商籃球隊新球衣球鞋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立關山工商受到少子化的影響，學生人數不到200人，但絲毫不影響學生的各種優異表現；包括原住民舞蹈比賽和慢速壘球比賽更是全國賽的常勝軍，前年學校成立籃球隊而在資源有限的情況下台北的產科醫生大方捐贈球衣、球鞋；校方感謝幫助球員們勇敢在球場上追夢，同學開心接受喊出未來目標「堅持奮戰　制霸全國」。

關山工商籃球隊儘管成立不到2年，但曾經是職業球隊桃園璞園建築籃球隊員的教練王律智卻對同學們充滿信心。王律智表示，從無到有成立籃球隊並不容易，地處偏鄉資源較於市區顯得有些匱乏，但校長和師長們都希望盡其所能幫助同學找到學習以外的興趣。有如「紅葉少棒」的籃球版，王律智發現同學不只沒籃球鞋，甚至連穿的鞋子都出現「開口笑」不敢放心跑跳。

有次機會王律智和擔任關山義消分隊長的關山工商校友周福安聊到學校籃球隊正面臨的窘境，如基本跑跳需要的球鞋還出現有「開口笑」的情形，同學還擔心如果用力過猛鞋底還就「離家出走」飛走了。看似玩笑卻是偏鄉資源的確實不足，周福安立即聯繫台北「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」並告知校方需求。周福安說，產科醫生林思宏亦曾經協助過關山工商添購換新原住民舞蹈團的服飾，在瞭解籃球隊教練的用心和同學球場上堅持奮戰到底的態度表現，決定讓籃球隊自行挑選合適功能性和樣式的球衣、球鞋，希望讓同學從此能放心在球場奔馳無後顧之憂。

校長王怡婷表示，目前籃球隊有12位隊員，孩子接受教練的指導訓練後，在比賽中的表現並不輸正規的籃球體育班，學校也灌輸孩子們有個目標凝聚向心力，學習團隊合作、紀律，成為未來的生活素養。王怡婷鼓勵同學們不忘感恩並把這股力量轉化成球場動力，也對林思宏醫師的資源挹注讓同學順利圓夢表示感謝。

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