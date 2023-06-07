快訊／韓國正妹「來台遭性騷」　首吐真實心境：台灣是個安全的地方

記者邱晟軒／綜合報導

南韓一名女實況主Ohsevely（오세블리）日前來台旅遊，到新北市八里騎腳踏車時開啟直播，遭一名29歲陌生男子觸摸大腿，性騷事件更是登上韓國媒體。如今，Ohsevely（오세블리）首度在IG上吐露心境，她坦言事發當下感到非常驚慌，不過也大讚台灣警察主動調查，並且順利逮捕嫌犯，直言「台灣是一個非常安全的地方」。

Ohsevely（오세블리）Instagram 全文：

大家好，我是在韓國AfreecaTV平台直播的個人主播ohsevely。

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前幾天我在台灣旅遊時經歷了比較不愉快的事情，通過這次事情在媒體上傳出去了不少報導以及影片，還收到了不少記者和警方的INSTAGRAM信息。

我已經聽說嫌疑人被台灣警方已抓捕。當時我也感到非常驚慌，但沒有想到我自己沒有要求的情況下這麼主動調查並找到了嫌疑人。已經跟台灣警方聯繫並傳達了我的意思，決定不會有其他申訴處罰只警告處理。同時為了防止不會再出現類似情況，警方也會很努力。

我去台灣旅遊已經第三次了，台灣也是個人喜歡並有著美好回憶的一個地方。對於為了我操心的台灣國民們感到非常感謝，我自己也得到了安慰。旅游過程中我得到了不少本地人的幫助。個人認為台灣國民們非常體貼，而且讓我感覺到了台灣是一個非常安全的地方。

至於現在的我沒有任何問題，因此大家也不用太擔心我了。由於我患了COVID-19在停播休息，因此對於採訪以及媒體傳播我表示拒絕。對於擔心我的信息沒能夠回信，請在此諒解。