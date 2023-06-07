脫口罩卻狂感冒？他+1嘆「感覺抵抗力變差」　但也有人都正常

▲大家出門還會戴口罩嗎？（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

口罩令已解禁好一陣子，路上有越來越多人將口罩脫去。就有一名網友發文表示，口罩令解除後，他也嘗試脫罩，只是想不到卻感冒了，有人也是不戴口罩後，常常感冒的嗎？貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可能流感最近大流行」、「沒有，頭好壯壯，皮膚漸好」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「有人不戴口罩後瘋狂感冒嗎」為題發文，提到口罩令解除後，他有嘗試不戴口罩，日前去賣場也沒戴，不過，他當晚就發現自己身體不適，腰痠背痛、流鼻涕，躺在床上2天才稍微好一些。

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貼文曝光後，底下網友表示，「是有小感冒，但沒到嚴重」、「有欸，感覺抵抗力變差，但都是小症狀」、「我也是耶，超怕是確診」。但也有網友回應，「沒吧，身邊人都蠻正常的」、「從解禁第一天後就沒戴，目前為止也還沒感冒過」、「還是一樣欸，是不是你流感還是又確診了」。

還有些網友則表示，「沒戴口罩後最有感的是鼻屎變多吧」、「同意樓上，超有感（指鼻屎變多）」、「比較有感的是變黑了」、「人口密集或騎機車才戴」、「應該是個人免疫力的關係吧，口罩只是多一層防護」、「很正常～平常都口罩幫你阻擋病毒，免疫系統休息太久了」。

疾管署副署長羅一鈞先前表示，國內在過去3年，以往經常流行的腸病毒、登革熱、流感都沒有比較大的流行，有所謂的免疫負債，今年很可能「捲土重來」。以腸病毒來說，羅一鈞透露腸病毒目前來到高原期，但上禮拜就診人數與再前一個禮拜相比有略減，預期高峰期已經快過了，不過整個流行期包含6月至7月初都還是，所以仍要特別注意。

此外，國內新冠、流感兩類疫情夾擊，羅一鈞5月底說明，因應近期新冠疫情有升溫現象，5月31日起「醫療機構、醫事機構、老人福利機構」3場域應依照規定全程戴口罩，如果違反規定，依據傳染病防治法可處分3000元至1萬5000元罰鍰。

（一）醫療機構：醫院、診所及其他醫療機構。

（二）醫事機構：藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所、護理之家。

（三）老人福利機構：長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構。

得於上列指定場所不戴口罩之例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。

根據疾管署公告，相關規範生效後，停止適用日期由衛福部另行公告。羅一鈞表示，預計7月、這波疫情有明顯下降趨勢時會再檢討。