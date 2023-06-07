台灣夫妻紐西蘭自駕　不到半小時「7三寶行徑」警察急扣車

▲台灣駕駛在紐西蘭自駕被攔下扣車。（圖／翻攝自YouTube／Caught! In Action）

網搜小組／鄺郁庭報導

台人到國外自駕，卻做出各種三寶行徑，還在社群平台上被曝光！有網友貼出一個臉書粉專的影片連結，「一對台灣夫妻去紐西蘭自駕，上路不到半個小時就被警察攔」，並附上7點三寶行徑懶人包，引發留言處群起議論、直呼丟臉，「太誇張了吧！」不過，實際查找會發現，其實這是6年前的畫面。

有人在PTT的Gossiping板問卦，「有沒有台灣人在紐西蘭被扣車的八卦？」貼出粉專影片連結。從連結可見，其實影片標題並沒有「Taiwanese」等字樣，不過，在影片約2分24秒時，旁白一句「In Taiwan, how do the police stop cars?」曝光駕駛正是台灣人。

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原PO就整理7點三寶懶人包，包括「1.開車開太慢，當路隊長又不讓路（N次）。補充：超車沒有抓安全距離，可能是插別人安全距離」、「2.在圓環停車（N次）」、「3.在圓環切西瓜（N次）」、「4.警察已鳴笛、廣播，駕駛還開了10公里才在路邊停下」、「5.承上點，選在危險的地方臨停」、「6.警察帶路要換個地方，駕駛路邊起步不注意主線、直接切」、「7.駕駛說有聽到鳴笛，但不知道錯在哪，所以才沒停。」

後來警察評估，該名駕駛不適合在當地自駕，婉轉表示希望兩人改搭公車，好好享受更安全的假期，便送兩人離開，並幫忙把車子歸還租車公司。原PO忍不住狂冒冷汗，「還好遇到好心警察，不然這些行為是可以逮捕上法院的！」也直嘆，「讓世界看看台灣，台灣駕駛之光。底下還有留言『還好不是在美國遇到美國警察，不然早就被拖下車了』。」

影片一出，其他人也紛紛狂喊太丟臉，「第四點有夠扯，在美國早就被拖下車了」、「十公里鳴笛欸！你他X是瞎子還聾子」、「到別國租車自駕，都不先了解當地交通規則嗎？」「台灣人真的不要出國開車，根本丟臉又害人」、「在台灣沒腦子卻能考到駕照的人真的太多了」、「不知道當地交通規則就不要自駕，就算沒把你抓去關，罰單也罰死你。」

值得注意的是，「Caught! In Action」有在影片說明欄指出，這段畫面出自紐西蘭電視節目《Highway Cops》第3季，實際查找，大約是6年前的片段，其實並非近期發生的事。頻道也強調，影片中某些交通法律可能有變更。

▼《Highway Cops》第3季已是6年前的事。