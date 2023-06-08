北中南通勤月票7月上路！每月估62萬人次受惠　3年200億元面臨不足

▲交通部亮相北中南3大生活圈通勤月票。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南3大生活圈通勤月票7月1日上路，其中城際通勤月票北北基桃1200元、中彰投苗699或999元、南高屏999元；都市內通勤月票各地不同自299元到699元不等。交通部表示，3大生活圈預估今年每月將有62萬人次購買，3年將挹注200億元補助，預估可能超出10多億元，將由其他預算支應，若成效良好，3年後將持續推動。

公路總局局長陳文瑞表示，北中南三大生活圈購買量預估今年每月可達62萬人次，因雙北1280月票已有固定使用量，最高峰曾經1個月達35萬人次購買，基北北桃通勤月票預估112年每月購買量可達到50萬人次，中彰投苗預估將有4萬人次購買，南高屏則預估有8萬人次。

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針對行政院挹注3年200億元推動通勤月票，陳文瑞指出，通勤月票使用成熟的話，明年預估將補助各縣市90億元，其中北北基桃約補助50億元、南高屏補助約20億元、中彰投苗補助約10億元，其他各生活圈和縣市也預估10億元。

由於除北中南11縣市組成三大生活圈推動通勤月票外，還有9縣市規劃桃竹竹苗生活圈、雲嘉嘉南生活圈、北宜生活圈，以及花蓮縣、台東縣和澎湖縣等，總計有6區通勤月票將列第二波拚年底上路。根據公路總局推估，3年200億元特別預算恐怕不足，補助金額將超過10多億元，初步規劃採其他預算支應。交通部長王國材表示，若未來成效良好，將持續推動下去。

▲交通部亮相北中南3大生活圈通勤月票。（圖／記者李姿慧攝）

北中南三大生活圈通勤月票7月1日上路，其中城際通勤月票部分，北北基桃生活圈通勤月票1200元；中彰投苗生活圈月票台中市民699元、非台中市民999元、南高屏生活圈月票999元。

都市內通勤月票，則包括台中市月票市民299元、非市民599元；彰化縣通勤月票699元；南投縣通勤月票699元；台南市通勤月票不含台鐵299元、含台鐵399元；屏東縣通勤月票不含台鐵299元、含台鐵399元；高雄市通勤月票399元。目前北北基桃通勤月票僅提供悠遊卡使用，中彰投苗生活圈適用悠遊卡、一卡通，南部使用MeN-Go實體卡。