通勤月票搭台鐵走「專用通道」！年底前閘門全面通行　過站得扣款

▲通勤月票搭台鐵初期僅能走專用通道，拚年底前全面閘門可通行。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南3大生活圈通勤月票7月1日上路，城際通勤月票北北基桃1200元、中彰投苗699或999元、南高屏999元，可搭乘台鐵，今年估每月62萬人次使用，初期搭台鐵得走專用通道刷卡，非所有閘門都可使用，尖峰面臨壅塞。交通部表示，今年底前將可在台鐵所有閘門使用，若有超過月票使用區間，超過區間將依票價扣款。

北中南生活圈通勤月票7月上路，城際跨區通勤月票以及部分縣市內通勤月票皆可搭乘台鐵，台鐵初期間採專用通道通行，通勤月票需刷指定驗票機，因通勤月票專用通道不如閘門通道數量多，北部通勤量大，讓台鐵尖峰時段驗票面臨考驗。

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交通部長王國材表示，北中南三大生活圈7月上路後，初期台鐵將先用專用通道，預計使用半年後，也就是今年底前，所有閘門將可全面使用通勤月票，7月上路初期，台鐵將派現場人員協助疏導，已經請台鐵用最高等級、最好服務因應。

公路總局局長陳文瑞表示，7月上路後，台鐵採用通勤月票專用通道驗票，確實各大生活圈有些大型通勤車站進出人數多，有些則較少，各站設置專用通道閘門，會依照通勤人數來配置，交通部已經要求台鐵局做好閘門配置和預估運量，不要讓通勤族進出閘門有所耽誤。

針對旅客使用通勤月票搭乘台鐵，若超過生活圈使用區間，將如何補票，交通部長王國材表示，通勤月票也有悠遊卡和一卡通錢包功能，若跨過通勤月票生活圈區域，出站時超過區間票價就會從電子票證錢包扣款，若在生活圈和通勤月票服務範圍內就不會扣款。

公路總局表示，若旅客搭乘區間超過通勤月票服務範圍，超過的區間將以區間車票價計費，由通勤月票電子票證扣款，若餘額不足，則將面臨鎖卡，得補票後由站務人員協助民眾解卡。