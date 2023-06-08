城際通勤月票7／1上路！　交通部曝預售時程、價格

▲行政院發言人林子倫談交通月票。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

交通部8日表示，北中南三大生活圈公共運輸月票預計在7月1日上路，已進入最後準備階段。其中，北北基桃城際通勤月票1200元、中彰投苗城際通勤月票999元（台中市民699元）、南高屏999元；北部和中部地區預計在6月15日開始預售，南部地區預計在6月20日開放預售。

交通部今日向行政院長陳建仁報告「行政院促進公共運輸使用方案」及「加速擴大吸引國際觀光客方案」，針對月票部分，包括基北北桃城際通勤月票1200元、中彰投苗城際通勤月票999元（台中市民699元）、南高屏城際通勤月票999元，皆已進入最後準備階段。

交通部指出，北部及中部地區預計6月15日、南部預計6月20日開放預售，販售通路包括捷運車站、台鐵車站、客運場站及網路APP等，並於7月1日上路啟用。屆時民眾即可購買月票搭乘捷運、輕軌、市區公車、公路客運、台鐵、渡輪等公共運輸，其他各縣市政府也會陸續推出月票方案。另為鼓勵公共運輸觀光旅遊，民眾自5月20日起持電子票證，含行動支付，搭乘「台灣好行」可享半價優惠。

交通部強調，由於國內外疫情已逐漸趨緩，正值疫後社會經濟活動發展時期，推動公共運輸通勤月票及觀光景點公共運輸接駁措施，對於減輕人民負擔、穩定民生物價、健全公共運輸環境及復甦觀光產業等，有許多效益，為國內公共運輸發展與整體交通改善帶來新的契機。