北中南生活圈通勤月票「7月上路」　內容一次看！第二波還有9縣市

▲北中南生活圈通勤月票7月上路，將可搭台鐵區間車。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

北中南三大生活圈通勤月票7月1日上路，其中城際通勤月票北北基桃1200元、中彰投苗699或999元、南高屏999元；都市內通勤月票各地不同自299元到699元不等。交通部今也一次亮相北中南通勤票卡並公布銷售管道，6月15日開賣。交通部表示，除北中南11縣市外，另還有9縣市也在規劃通勤月票。

交通部今召開通勤月票記者會，交通部長王國材也首次展示了三大生活圈即將推出的全新票卡樣式，說明票卡設計簡約風格，由中央統一設計識別系統也保留地方一些特色元素。

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公路總局局長陳文瑞表示，中央主導的全新月票政策，委託專業美學團隊進行統一票卡及主視覺設計。票卡設計定名「TPASS行政院通勤月票」，「T」代表台灣(Taiwan)、交通運輸(Transport)，也傳達共好 (Together)、行遊 (Tour) 與信賴 (Trust)等理念。

▲▼交通部亮相北中南3大生活圈通勤月票。（圖／記者李姿慧攝）



陳文瑞指出，主視覺設計則以綠色為基底，正面以圓圈圖形及延伸傳達移動、交通往前行的意象，也象徵多元交通串連不同生活圈，以及大小圓圈代表中央政府、地方政府及業者共同合作。

背面則以通勤族及7種通勤運具插畫帶出月票搭乘運具多元性。票卡正、背面都有保留彈性空間供各縣市設計使用，包括正面圓圈圖形顏色及背面留餘空間等。

王國材則表示，北中南三大生活圈通勤月票驗票程式已改好，正在最後測試階段，6月15日將開賣，7月1日正式使用，我國推動2050年淨零碳排、鼓勵公共運輸，通勤月票很便宜，可讓更多人願意住在城市外圍，城市人口得以分散，透過通勤月票減輕通勤族負擔，原本編列公務預算要113年才能上路，透過行政院特別預算挹注，可提前至今年7月上路。

▲通勤月票設計。（圖／交通部）

即將上路實施的北、中、南三大生活圈月票內容部分，基北北桃生活圈月票定價1,200元，適用運具為生活圈境內捷運、輕軌、台鐵、市區客運、公路客運(含國道客運)及公共自行車(除桃園市前60分鐘免費外，其餘均前30分鐘免費)，較原本雙北推出的1280月票價格更優惠。

販售通路部分，6月15日起包含台北捷運車站17站、新北捷運環狀線14站、桃園捷運除A20興南站外共23站、新北輕軌車站3站(淡海輕軌V01紅樹林站、V26淡水漁人碼頭站、安坑輕軌K09十四張站)、國光客運場站6站，以及台北市政府轉運站悠遊卡客服中心，可以購買票卡及加值1200月票。

另外亦可透過悠遊付及Samsung Wallet悠遊卡等app以虛擬卡方式加值購買1200月票。此外，7月1日起於台鐵指定車站共34站亦可加值購買月票方案。

根據統計，北北基桃目前透過四大超商已經預購3.4萬張通勤月票票卡。

▲北北基桃購買資訊。（圖／交通部）

中彰投苗生活圈月票定價為台中市民699元、非台中市民999元，適用運具為生活圈境內捷運、台鐵、市區客運、公路客運(含國道客運)及公共自行車(前30分鐘免費)。在販售通路部分，6月15日起包含台中捷運車站18站 可購買票卡及加值月票；另有客運場站18站、中投苗各鄉鎮市區公所60處及微笑單車苗栗服務中心，可以加值購買月票方案。7月1日起則於台鐵指定車站共43站亦可加值購買月票方案。

另外台中市都市內通勤月票市民299元、非市民599元，亦將於7月1日同步上路，可搭乘運具為台中市境內捷運、台鐵、市區客運及公共自行車。

根據統計，中彰投苗通勤月票在四大超商已經預購4805張。

▲中彰投苗通勤月票購買資訊。（圖／交通部）

南高屏生活圈月票定價為999元，適用運具為生活圈境內捷運、台鐵、市區客運、公路客運、公共自行車(前30分鐘免費)及渡輪(鼓山-旗津、前鎮-中洲)。在販售通路部分，6月15日起包含高雄捷運指定車站5處可預購新卡、6月20日可取卡；台南、新營、屏東、潮州火車站，以及台南/屏東指定之客運業者場站及轉運站(12處)及台南37區公所等開放購買卡片，於6月15日起可購買新卡。7月1日開放現金或線上付款購買月票方案(包含MeNGo APP/官方網站)。

另7月1日起於台鐵指定車站共43站亦提供購卡及加值月票方案服務。另外台南市都市內通勤月票(含台鐵)399元、高雄市都市內通勤月票(含台鐵)399元，及屏東縣都市內通勤月票(含台鐵)399元，亦將於7月1日起同步上路實施。

根據統計，目前高雄市已售出5.7萬張，台南市已售出1233張。

▲南高屏通勤月票購買資訊。（圖／交通部）

交通部表示，除了上述三大生活圈11個縣市即將推出月票，以及金門縣及連江縣暫無月票規劃外，全國目前還有9個縣市刻正規劃月票方案中，後續公路總局也會進行輔導及協助，並加速相關計畫審查作業，希望在今年下半年其它生活圈或縣市的月票可以陸續上路實施。