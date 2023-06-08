每人每月5千元！交通部發旅宿業「雇主獎助金」　穩定量能改善缺工

▲交通部亮相北中南3大生活圈通勤月票。（圖／記者李姿慧攝）

記者詹宜庭／台北報導

交通部8日在行政院院會中向行政院長陳建仁報告「行政院促進公共運輸使用方案」及「加速擴大吸引國際觀光客方案」期程規劃及推廣方式。交通部表示，為考量來台旅客成長，穩定接待國際旅客之旅宿業量能，自今年4月至明年3月，針對旅宿業增僱房務及清潔等新進服務人員發給雇主獎助金，每人每月5千元，最長一年，以有效改善缺工問題。

交通部指出，5月起辦理「促進自由行旅客來台措施」與「加速團客來台措施」，自由行來台國際旅客有機會抽獎獲得5千元消費金，總共50萬份，今年將抽出25萬份，截至6月5日已有超過19萬名旅客登記參加抽獎，已有2.5萬人中獎。而在鼓勵國外組團社與國內接待旅行社合作攬客組團來談旅遊方面，依照停留天數及團體人數，給予5千元到5萬元之獎助金，共約9萬團，自4月21日起受理國內接待社申請，截至6月5日已有約2100團提出申請。

交通部透露，觀光局自今年4月至明年3月，針對旅宿業增僱房務及清潔等新進服務人員發給雇主獎助金，每人每月5千元，最長一年，以有效改善缺工問題。同時，也配合行政院「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，偕同勞動部辦理「疫後改善缺工擴大就業方案」及教育部辦理「大專院校學生從事旅宿業暑期職場體驗方案」，以維持旅宿量能。

交通部強調，為替國內公共運輸發展與整體交通帶來新的契機，交通部已在3月25日喜迎第100萬名來台國際旅客，不但提前達到百萬人次，也超越今年度第一季82萬人次的目標。相較去年整年度國際旅客總計89萬人次來台，今年短短84天內便已突破百萬人次，象徵國際旅客入境市場曙光已現。