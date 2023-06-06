建立院外醫療支援機制　南消建構安全大台南

▲台南市消防局建置「院外醫療支援」是一項很進步的機制，除了展現市府跨局處的協調力，也突顯院前、院後的合作無間，更代表市府對於市民生命安全的重視。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

在手術室外進行手術，這不是電視、電影的場景，而是真實可能會發生在生活中的危急狀況，2017年4月年歸仁區發生製麵工廠工人因清理機台不慎，致使左手絞入製麵機內以致變形見骨，為了搶救傷者生命及患部，當時消防局緊急通報奇美醫院，由醫護團隊於現場完成全身靜脈麻醉的截肢手術，此一事件讓消防局開始思考「院外醫療支援機制」。

在「製麵工廠」事件後，消防局即與衛生局、急救責任醫院、專家學者探討院外醫療支援的機制，並在2018年確定台南市院外醫療支援的流程。由於第一時間接觸傷者的往往是消防救護人員，所以遇到重大特殊個案，經消防救護人員評估、回報後，即由救災救護指揮中心通知衛生局及合作醫院（成大醫院、永康奇美醫院）啟動跨區院外支援機制，現場消防救護人員則於現場待命、協助醫護，並將傷者送往醫院處置。

該項「院外醫療支援」建立後，分別於2018、2023年順利完成中西區「絞肉機意外」及「垃圾場工安意外」的救護任務。市長黃偉哲表示「院外醫療支援」是一項很進步的機制，除了展現市府跨局處的協調力，也突顯院前、院後的合作無間，更代表市府對於市民生命安全的重視。

台南市消防局李明峯局長表示，消防局一直思考如何提升院前救護品質，除了積極培養高級救護技術員，也開放院前插管、給藥、施作骨內血管穿刺，但仍有其他醫療行為是消防救護人員無法執行，所以我們就把手術室拉到現場，讓院前緊急醫療更完備，打造更安全的宜居城市。